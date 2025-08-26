Operațiunea care a scos la iveală milioanele false

Acțiunea a avut loc pe 25 august 2025 și a dus la ridicarea a nu mai puțin de 23.300 de bancnote contrafăcute. Dintre acestea, 14.700 erau în euro și 8.600 în dolari americani, valoarea totală a falsurilor depășind pragul de 4,1 milioane de euro.

Polițiștii au întocmit trei dosare penale pentru punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune, iar probele au fost trimise pentru expertiză.

O problemă care persistă de luni bune

Autoritățile au precizat că, încă din luna iulie 2025, în Vrancea au fost deschise mai multe anchete vizând bancnote false care imitau aproape perfect banii reali. Situația a ridicat semne de întrebare și asupra circuitului prin care aceste falsuri au ajuns în unități comerciale.

Avertisment pentru populație

Poliția și Banca Centrală Europeană atrag atenția că reproducerea bancnotelor, chiar și atunci când poartă mențiuni precum „suvenir” sau sunt folosite ca recuzită, reprezintă o faptă ilegală.

„Recomandăm cetățenilor să verifice cu atenție bancnotele primite și să anunțe imediat poliția în cazul în care există suspiciuni legate de autenticitatea acestora”, au transmis anchetatorii.

Ancheta este în plină desfășurare, iar anchetatorii încearcă să stabilească cine se află în spatele rețelei și prin ce mecanisme au fost puse în circulație bancnotele contrafăcute.