Cum au acționat tinerii?

Cei implicați sunt doi tineri de 18 și 28 de ani, despre care anchetatorii spun că ar fi falsificat mai multe bancnote de mare valoare. Pentru a nu ridica suspiciuni, au apelat la bărbatul de 53 de ani, convingându-l să facă schimbul de valută.

Polițiștii au intrat rapid pe fir, au descins la domiciliile celor doi și au ridicat probe care confirmă suspiciunile. În prezent, aceștia se află în arest preventiv pentru 24 de ore, fiind acuzați de punere în circulație de valori falsificate – infracțiune care se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare.

Autoritățile atrag atenția că asemenea metode de înșelăciune nu sunt rare și recomandă populației să verifice cu atenție elementele de siguranță ale bancnotelor, mai ales atunci când tranzacțiile implică sume mari. Orice situație suspectă trebuie semnalată imediat poliției.