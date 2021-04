Realitatea PLUS

În urmă cu 16 ani, când a decis să îmbrace haina preoției, părintele Vasile nu era iubit de oamenii care se adunau la biserică pentru pomană.

"Eu, cu un oarecare simț al ordinii și al echilibrului, ieșeam chiar din slujbă afară și făceam ordine între ei. Poți să îi spui cuvântul lui Dumnezeu cuiva flămând fără să ai o pâine la tine? Nu prea. Am constat că am lucrat ca un nebun și am revizuit toată atitudinea mea", spune părintele Vasile Manole.

Pentru ei, părintele Vasile a amenajat o cantină în curtea Bisericii.

"Din drac de popă, așa cum îmi spuneau odininoară, am ajuns pentru ei să fiu părintele lor", spune părintele.

Cea care pregătește mâncarea este soția preotului, ajutată și de alte femei din parohie.

"Sâmbăta dimineața pregătim mesele. Acum, pe perioada pandemiei, le punem la pachet", spune Anda Manole.

Vestea a atras oameni nevoiaşi din tot judeţul.