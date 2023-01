“Sunt criterii care au ţinut cont de mai multe lucruri. Ele au fost aprobate prin hotărârea Guvernului României şi o să vă dau doar două exemple. Unul este legat de semnificaţia competenţei medicale, adică dacă o instituţie are influenţă la nivel regional sau naţional, în mod evident primeşte un punctaj mai mare pentru că ea deserveşte pacienţi din zone mari ale ţării, nu este vorba de o unitate de interes local şi în plus faţă de aceasta sunt patologiile care sunt extrem de importante: oncologie, boli infecţioase, pediatrie, neonatologie. Sunt doar câteva dintre ele pentru că adresabilitatea şi nevoia acordării de servicii medicale de înaltă calitate pentru aceste patologii o considerăm importantă. Ea a fost supusă dezbaterii publice, aprobată prin hotărârea Guvernului României şi am încercat să avem criterii cât mai obiective care să facă posibilă alegerea acestor minim 25 de unităţi care să poată să se încadreze în bugetul alocat prin PNRR pentru unităţile medicale spitaliceşti.

Am acceptat pentru finanţare obiective care sunt mature din punct de vedere al proiectelor. Toate au studii de fezabilitate, unele au şi proiectul tehnic finalizat. Mai mult, pentru cele care nu au proiectul tehnic finalizat, recomandarea noastră a fost ca licitaţia să se facă o singură dată şi pentru proiectul tehnic şi pentru construcţie. Cu cât încadrarea în acest termen, care este destul de strâns, avem în faţă doar trei ani şi patru luni din momentul în care vom reuşi să semnăm contractele de finanţare cu unităţile beneficiare. Am respectat toate termenele impuse de Comisia Europeană, la sfârşitul acestei luni vom adopta prin hotărârea Guvernului României lista de 27 de obiective care s-au calificat. Aşteptăm în transparenţă decizională, asta este procedura. La sfârşitul acestei luni, începutul lunii februarie putem semna contractele de finanţare. Acum depinde foarte mult şi de fiecare aplicant să încerce să evite proceduri prea lungi. Sigur, trebuie respectate cele legale, categoric, dar să o facă în aşa fel încât să nu fie excesive şi să nu fragmenteze, de exemplu, proiectarea de construcţie pentru că lucrul acesta ar duce la prelungirea termenului”, a declarat, vineri, Rafila, la un post TV.