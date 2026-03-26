Pentru distribuirea rapidă a drepturilor, CNPP a finalizat deja procedurile necesare: au fost asigurate fondurile pentru plata pensiilor și indemnizațiilor, au fost tipărite taloanele și au fost trimise notificări către Poșta Română și către băncile partenere.

Pensionarii care primesc banii prin poștă Toate pensiile distribuite de factorii poștali vor ajunge la beneficiari până pe 9 aprilie.

Pensionarii care au optat pentru plata în cont bancar Conturile vor fi alimentate pe 8 aprilie, cu o zi înaintea finalizării distribuției prin poștă.

În ceea ce privește ajutoarele one-off, acestea sunt prevăzute în proiectul bugetului asigurărilor sociale pentru 2026. Cum legea se află în prezent în analiza Curții Constituționale, CNPP anunță că aceste sume nu vor putea fi plătite în aprilie, urmând să fie achitate în luna mai, după clarificarea situației legislative.

O decizie așteptată, care vine în sprijinul milioanelor de pensionari ce se pregătesc pentru una dintre cele mai importante sărbători ale anului.