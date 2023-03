Un caz revoltător vine din județul Vaslui. Tatăl unei șefe din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are certificat de orb, deși conduce mașina zilnic! Bărbatul ar fi fost trecut în acte cu handicap de fiica sa, directoare la departamentul care se ocupă de aprobări, pentru a primi o indemnizație destul de consistentă, în jur de 1800 de lei pe lună. Într-o discuție cu un jurnalist local, bărbatul a recunoscut că nu are probleme cu vederea. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la conducerea instituției, dar până la momentul difuzării acestui material, nu a fost transmis niciun răspuns.