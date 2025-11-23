Campanie împotriva Realitatea Plus: Cum vrea sistemul putred, care a anulat alegerile, să blocheze Televiziunea Poporului?

Alte posturi TV au incasat sume mult mai mari
Sistemul putred pune tunurile pe Realitatea PLUS. Televiziunea Poporului e acuzată că a primit bani ilegal de la AUR, dar datele oficiale arată că celelalte partide au primit sume mult mai mari decât suveraniștii.

Astfel, imediat după anularea alegerilor guvernul a adoptat o ordonanță de urgență și a decis virarea banilor cheltuiți în campanie. PSD a primit cei mai mulți bani, peste 56 de milioane de lei, pentru campania lui Marcel Ciolacu.

Urmează PNL cu peste 17 milioane de lei, bani cheltuiți pentru imaginea lui Nicolae Ciucă. Apoi vine USR cu 16 milioane de lei dați pentru Elena Lasconi. Urmează Mircea Geoană cu nouă milioane de lei și abia pe ultimul loc se situează AUR cu 6 milioane de lei, bani alocați pentru campania lui George Simion.

SUME RETURNATE CĂTRE PARTIDE DUPĂ ANULAREA ALEGERILOR

PSD (Campania lui Marcel Ciolacu) 56,5 milioane de lei

PNL (Campania lui Nicolae Ciucă) 17,6 milioane de lei

USR (Campania Elenei Lasconi) 16,5 milioane de lei

Mircea Geoană, candidat independent 9 milioane de lei

AUR (Campania lui George Simion) 6,7 milioane de lei

SUBVENȚIILE PRIMITE DE PARTIDE ÎN 2024

Partidul Social Democrat - 152,9, milioane de lei
Partidul Național Liberal - 122 milioane de lei
Uniunea Salvați România - 65 milioane de lei
Alianța pentru Unirea Românilor - 35,7 milioane lei

SURSA: Expert Forum/AEP

UNDE AU MERS BANII DIN SUBVENȚII ÎN 2024

presă

PSD - 98 de milioane de lei
PNL - 69 de milioane de lei
USR - 39 de milioane de lei
AUR - 21 de milioane de lei

sondaje de opinie

PNL - 6,2 milioane de lei
PSD - 9 milioane de lei
USR - 4,1 milioane de lei
AUR - nu a cheltuit bani pentru sondaje

SURSA: Expert Forum/AEP

CE SUME A RAMBURSAT AEP DUPĂ ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN 2024

PSD (Marcel Ciolacu) - 56,6 milioane lei
PNL (Nicolae Ciucă) - 17,6 milioane lei
USR (Elena Lasconi) - 16,5 milioane lei
AUR (George Simion) - 6,7 milioane lei

SURSA: Expert Forum/AEP