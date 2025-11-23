Astfel, imediat după anularea alegerilor guvernul a adoptat o ordonanță de urgență și a decis virarea banilor cheltuiți în campanie. PSD a primit cei mai mulți bani, peste 56 de milioane de lei, pentru campania lui Marcel Ciolacu.
Urmează PNL cu peste 17 milioane de lei, bani cheltuiți pentru imaginea lui Nicolae Ciucă. Apoi vine USR cu 16 milioane de lei dați pentru Elena Lasconi. Urmează Mircea Geoană cu nouă milioane de lei și abia pe ultimul loc se situează AUR cu 6 milioane de lei, bani alocați pentru campania lui George Simion.
SUME RETURNATE CĂTRE PARTIDE DUPĂ ANULAREA ALEGERILOR
PSD (Campania lui Marcel Ciolacu) 56,5 milioane de lei
PNL (Campania lui Nicolae Ciucă) 17,6 milioane de lei
USR (Campania Elenei Lasconi) 16,5 milioane de lei
Mircea Geoană, candidat independent 9 milioane de lei
AUR (Campania lui George Simion) 6,7 milioane de lei
SUBVENȚIILE PRIMITE DE PARTIDE ÎN 2024
Partidul Social Democrat - 152,9, milioane de lei
Partidul Național Liberal - 122 milioane de lei
Uniunea Salvați România - 65 milioane de lei
Alianța pentru Unirea Românilor - 35,7 milioane lei
SURSA: Expert Forum/AEP
UNDE AU MERS BANII DIN SUBVENȚII ÎN 2024
presă
PSD - 98 de milioane de lei
PNL - 69 de milioane de lei
USR - 39 de milioane de lei
AUR - 21 de milioane de lei
sondaje de opinie
PNL - 6,2 milioane de lei
PSD - 9 milioane de lei
USR - 4,1 milioane de lei
AUR - nu a cheltuit bani pentru sondaje
SURSA: Expert Forum/AEP
