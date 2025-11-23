Astfel, imediat după anularea alegerilor guvernul a adoptat o ordonanță de urgență și a decis virarea banilor cheltuiți în campanie. PSD a primit cei mai mulți bani, peste 56 de milioane de lei, pentru campania lui Marcel Ciolacu.

Urmează PNL cu peste 17 milioane de lei, bani cheltuiți pentru imaginea lui Nicolae Ciucă. Apoi vine USR cu 16 milioane de lei dați pentru Elena Lasconi. Urmează Mircea Geoană cu nouă milioane de lei și abia pe ultimul loc se situează AUR cu 6 milioane de lei, bani alocați pentru campania lui George Simion.

SUME RETURNATE CĂTRE PARTIDE DUPĂ ANULAREA ALEGERILOR

PSD (Campania lui Marcel Ciolacu) 56,5 milioane de lei

PNL (Campania lui Nicolae Ciucă) 17,6 milioane de lei

USR (Campania Elenei Lasconi) 16,5 milioane de lei

Mircea Geoană, candidat independent 9 milioane de lei

AUR (Campania lui George Simion) 6,7 milioane de lei

SUBVENȚIILE PRIMITE DE PARTIDE ÎN 2024

Partidul Social Democrat - 152,9, milioane de lei

Partidul Național Liberal - 122 milioane de lei

Uniunea Salvați România - 65 milioane de lei

Alianța pentru Unirea Românilor - 35,7 milioane lei

SURSA: Expert Forum/AEP

UNDE AU MERS BANII DIN SUBVENȚII ÎN 2024

presă

PSD - 98 de milioane de lei

PNL - 69 de milioane de lei

USR - 39 de milioane de lei

AUR - 21 de milioane de lei

sondaje de opinie

PNL - 6,2 milioane de lei

PSD - 9 milioane de lei

USR - 4,1 milioane de lei

AUR - nu a cheltuit bani pentru sondaje

SURSA: Expert Forum/AEP

CE SUME A RAMBURSAT AEP DUPĂ ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN 2024

PSD (Marcel Ciolacu) - 56,6 milioane lei

PNL (Nicolae Ciucă) - 17,6 milioane lei

USR (Elena Lasconi) - 16,5 milioane lei

AUR (George Simion) - 6,7 milioane lei

SURSA: Expert Forum/AEP