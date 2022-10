Anton Gerashchenko, consilierul ministrului de Interne din Ucraina, a publicat pe contul său de Twitter imagini cu ce au descoperit anchetatorii ucraineni, însoțite de un scurt comentariu în care vorbea despre camera de tortură din satul Pisky-Radkivski.

Potrivit oficialului guvernamental, s-ar fi recurs la torturi precum aceea de a fi îngropat de viu și la fololosirea unei măști de gaz.

A fost găsită și o cutie cu implanturi dentare extrași cel mai probabil cu forța de la persoanele torturate.

Investigators found a torture room in Pisky-Radkivski village, Kharkiv region.



Tortures such as being buried alive and putting a burning rug into a gas mask were reported.



A box with torn out teeth implants was also found.



📷: Serhii Bolvinov, head Investigator, Kharkiv Police pic.twitter.com/tTXQ4egR7g