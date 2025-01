„Am asistat la modul în care păpușarul corupției internaționale, George Soros, a fost decorat și lăudat pentru „libertate” de către Joe Biden, antreprenorul păcii internaționale și grațiatorul familiei dovedit. Cel puțin Soros și Biden știu ce tsunami urmează pentru ei. Ei sunt conștienți că decorarea sau iertarea reciprocă este în zadar.

Tunetul furtunii globale a început, iar fulgerul urmează să vină!

Din păcate pentru Iohannis și gașca lui de bătăuși politici, ei dovedesc că sunt prea mici pentru a înțelege ceva atât de vast. Nimic din ce fac ei nu va mai conta.

INEVITABILUL ESTE IEVITABIL!

Există forțe pe care nu le puteți opri decât dacă restabiliți libertățile și drepturile constituționale ACUM!

Marea și istorica națiune română a devenit un ghid în conștiința globală, un simbol al curajului de a-și cere drepturile și libertățile fundamentale FĂRĂ COMPROMIS!

NOI, OAMENII!”, a scris Georgescu pe rețeaua X.

