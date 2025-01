De asemenea, Călin Georgescu a transmis că este în permanentă legătură cu echipa lui Donald Trump. Pe de altă parte, Georgescu a dezvăluit povestea din spatele icoanei care apare în ultima vreme în videoclipurile pe care le filmează din locuința sa.

CĂLIN GEORGESCU (C.G.): Cerem să aibă loc o mare schimbare. Poporul nu mai poate sta sub toată această presiune și dictatură, o dictatură a sistemului globalist. Este o dictatură a sistemului oligarhic.



Cred că România este în acest moment în atenția întregii lumi. Întreaga lume cunoaște situația din România. Acest aspect este clar. Rețelele sociale sunt inundate cu mesaje despre această situație, de susținere a poporului român. Sunt multe proteste peste tot. 35:15



România este o națiune istorică măreață. Ceea ce au făcut românii până acum este fantastic. Este un exemplu, este un precedent pentru întreaga lume. Arătăm că avem demnitate, că vrem să fim liberi și că trebuie să luptăm pentru libertatea noastră.



Vrem să schimbăm sistemul, vrem ca oamenii să decidă ce este bine sau nu pentru națiunea noastră.

Vreau ca justiția să își facă datoria, să fie respectată Constituția României și democrația. La asta mă aștept. Nu mă uit în special la Curtea Constituțională sau o altă curte. Urmăresc ca justiția să respecte legea, să respecte principiile democrației, să respecte poporul.



David Freiheit (D.F.) Ați vorbit cu Trump? Ați luat legătura cu Donald Trump?

C.G.: Nu, nu am luat legătura cu el. Dar sunt în contact cu o bună parte a echipei sale. Bineînțeles, comunicăm permanent. 44:32



Trebuie să le spunem tuturor că avem dreptul de a fi liberi. Încă din momentul în care ne naștem. Trebuie să rămânem așa. Timpul schimbării a sosit deja.



Trebuie să înțelegem că libertatea provine și din independența noastră financiară. Nu trebuie să fim sub presiunea și controlul sistemului oligarhic care încearcă să controleze totul în întreaga lume.



David Freiheit (D.F.) O ultimă întrebare. Ce sfânt este în pictura aflată în spatele tău?

C.G.: Da, doar un moment. Uitați, aceasta este Sfânta Filofteia. Este foarte importantă, icoana a fost făcută de o copilă din România, am primit-o de la ea când eram la Curte, în București. Ea mi-a dat-o. Probabil are aproape 9-10 ani. A fost uimitoare (fetița - n.r.). Țin pictura în casă. Am pus-o într-un loc foarte important pentru mine din punct de vedere spiritual.