Într-un mesaj postat pe platforma X, președintele ales, Călin Georgescu, se întreabă în primul rând unde este aurul României, furat din Olanda.

Apoi, se întreabă unde s-au dus banii, MILIARDELE DE EURO din așa-zisa pandemie COVID, cerând indirect la Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi să nu mai blocheze ancheta dozelor de vaccin achiziționate în pandemie.

În al treilea punct din ultimatum, Călin Georgescu notează că Statele Unite, prin vicepreședintele JD Vance, au transmis un mesaj foarte clar – "ați pătat democrația, acum trebuie să o curățați, iar chestiunea asta nu este negociabilă!" Este de altfel, un mesaj care a născut mari controverse în spațiul public nu doar în Europa, cât și la nivelul UE.

Gruparea nedemocratică de la Bruxelles nu mai are dreptul să se amestece în deciziile unicului conducător legitim, și anume poporul român!, mai spune Călin Georgescu, în punctul 4 al ultimatumului dat politicienilor.

Pe finalul postării, la punctul 5, președintele ales susține că este timpul să transferăm puterea de la politicieni la cetățeni. "În votul liber constă adevărata valoare a unei comunități europene unite, puternice și democratice; altfel, toate valorile în care credeam sunt doar un fals europenism", mai spune Călin Georgescu.

We are not allowed to forget; on the contrary, we have the obligation to point out:



1. Where is the gold, where is Romania’s treasure, stolen in the Netherlands?

2. Where did the money, the BILLIONS OF EUROS from the so-called COVID pandemic, go?

3. The United States, through… pic.twitter.com/5Vwcm07nYX