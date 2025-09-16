Din informațiile Realitatea PLUS, rechizitoriul este gata și va fi trimis în judecată al Curtea de Apel București. Încă nu este o informare oficială din partea Parchetului General, sunt detalii obținute pe surse.

Acuzația este extrem de controversată, și asta deoarece Georgescu este acuzat că a fost complice la instigarea la răsturnarea ordinii constituționale.

Coincidență sau nu, informație legată de Călin Georgescu vine chiar în ziua în care, la Parchetul General,va avea loc o conferință de presă care are ca temă acțiuni împotriva războiului hibrid.

Reamintim și declarația recentă făcute de președintele Nicușor Dan, prin care își arăta nemulțumirea față de activitatea procurorului general, dar și față de activitatea celui care conduce Direcția Națională Anticorupție.