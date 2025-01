Georgescu a solicitat Curții Constituționale să își reconsidere decizia, avertizând că refuzul de a face acest lucru ar putea avea repercusiuni legale severe pentru toți cei implicați în acest proces.

Un alt punct important pe care Georgescu l-a ridicat se referă la reacțiile politicienilor din România, pe care i-a criticat că nu au depus demersuri legale în legătură cu anularea alegerilor, deși se prezintă ca fiind pro-europeni. Călin Georgescu a pus la îndoială autenticitatea acestora, sugerând că sunt mai degrabă „falsi pro europeni”, care nu acționează în conformitate cu valorile europene.

„Al doilea subiect este legat de raspunsul Comisiei de la Venetia, care, desigur, este foarte clar si foarte simplu: Nu exista justificare pentru anularea turului doi. Curtea Constitutionala trebuie sa isi revizuiasca decizia, astfel devine evident ca vor exista repercursiuni catastrofale din punct de vedere legal pentru toti cei implicati in anularea alegerilor. Le atrag atentia celor implicati in furtul celor 9 milioane de voturi ca tribunalele internationale au preluat deja plangerile. Acolo fiti siguri, se va tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia.

Avocata lui Călin Georgescu a descins la CCR. Ce DOCUMENTE cere

Se tot insista in spatiul public si la televiziunile de partid ca raspunsurile Comisiei de la Venetia sunt doar recomandari si ca nimeni nu este mai presus decat Curtea Constitutionala. Eu intreb atat: Nu erati voi pro europenii care respecta orice deget mic ridicat de la masa bogatilor europeni? Doamna de la USR, nu erati cumva parte vatamata in speta anularii alegerilor? Ei bine, USR nu a depus niciun demers in acest sens, nici unul. Sunt activi pe Facebook, dar demersurile legale nu se fac pe Facebook, nu s-a trezit nimeni din Europa sa ne ia partea ca popor, doar avocatilor romani care s-au ocupat de procedurile legale li se cuvin meritele acestor actiuni care acum, iata, produc efecte concrete.

Deci dragi politicieni, m-ati acuzat ca nu sunt pro european. Ei bine, sunt singurul pro european autentic prin toate actiunile si demersurile pe care le-am realizat, adresandu-ma la toate institutiile europene. Acum haideti, aratati cat sunteti si voi de pro europeni si aplicati recomandarile pro europene. Aveti ocazia sa va aratati cu adevarat respectul fata de organismele Uniunii Europene. Eu cred totusi ca sunteti falsi pro europeni. Sunteti doar pro europeni de fatada, niste propagandisti ieeftini si profund cirupti, nu aveti nicio treaba cu Europa. Voi sunteti singurii care au facut Romania sa arate precum dictatura din Belarus. Traim in frig, in saracie, nu avem medicamente pentru cei bolnavi, nu avem educatie pentru copii, nu avem agricutura si mai noi nu avem nici putinul tezaur pe care trebuia sa-l protejam. Avem doar coruptie, si asta se vede in fiecare zi, in fiecare moment.

Voi politicienii nu sunteti pro europeni, iar actiunile voastre arata ca sunteti singurii anti-europeni din Uniunea Europeana. Dar cel mai grav este ca de 35 de ani dovediti constant ca sunteti profund anti romani si anti Romania. Noi insa, poporul, noi ramanem uniti unii cu altii, si noi toti cu Dumnezeu”, a spus Călin Georgescu la Realitatea Plus.

PREȘEDINTELE ALES Călin Georgescu, mesaj către POPOR după furtul coifului dacic: Cer ministerul Finanțelor să deschidă un cont în care orice român care dorește să poată depune echivalentul în lei al unui euro - VIDEO