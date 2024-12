„Ca persoană publică m-am văzut cu sute de mii de oameni pe luna. Cert este că, eu ca persoană publică m am văzut cu persoane, cert este că aveam nevoie de gărzi de corp, iar ei sunt din legiune. Nu e in cercul meu de apropiați. Încerc sa mi amintesc, aceste poze sunt de câțiva ani de zile. Nu pot să nu mă văd cu oameni, asta e activitatea mea. Cred că acum 3 ani m-am întâlnit cu el. Eu nu îmi aduc aminte să mă fi văzut cu el, am fost în multe locuri. Acolo la ferma respectivă am filmat și m am antrenat la călărie. Destul de des mă duc acolo, am fost și recent, dar asta nu înseamnă că m-am întâlnit acolo. Am încredere doar în oamenii mei din Legiunea Străină, dar domnul Potra nu face din grupul meu de prieteni apropiați. Orice mi se smulge din context, în momentul de față. Cred că pozele sunt făcute în Marriott, dar acolo am fost de zeci de ori”, a declarat Călin Georgescu.

„Eugen Sechila nu mă păzește”

„Eugen Sechila nu mă păzește. La acel moment, e posibil ca el să-mi fi făcut legătura cu Potra. Este o campanie de denigrare a mea. E un atac furibund. Ce treabă am eu cu PSD. Sunt lucrurile deliberat făcute ca să mă atace pe mine.”

„Din Legiunea Străină i-am angajați pe acești oameni. Nu am apelat la SPP pentru că erau din banii publici, iar eu am încredere strict în oamenii mei. SPP este o instituție coruptă în care nu am încredere. Eugen Sechila i-a prezentat”, a declarat Georgescu.

De atunci lucrurile erau destul de avansate pentru ceea ce voiam să fac. Legat de SPP, nu acceptat pentru că este aservită președintelui Iohannis, alături de CCR. Nu știu cine mi-a făcut pozele”.

„Oamenii care sunt lângă mine sunt voluntari. Nu plătesc pe nimeni, nici pe cei care sunt acum. Garda mea de corp principala, e lângă mine zi și noapte, alături de alte 2 persoane.”

„E un atac concentrat asupra mea, pentru simplul fapt că sistemul a fost schimbat. Se vede că domnul Potra e la PSD. Eu i-am atacat mereu”

„Când am puțin timp liber, mă duc la acea herghelie la Ciolpani ca să călăresc”

„Sistemul este în degringoladă, sunt manevre constante de decredibilizare a mea. Nu s-a discutat decât foarte rar, cum s-a întâmplat la Realitatea, despre cerințele românilor ”

„Ședința CSAT trebuie să fie desecretizată de urgență. Am depus plângere penală, așteptăm o rezolvare. Nu mai există alt candidat care atacuri asemenea concentrate.”

„Aștept să dea presa din România și pozele cu valizele diplomatice ale fiului lui Soros în România.”

„Nu îmi este frică de nimeni, pentru că am poporul român în spate”

„Eugen Sechila este și el o victimă a sistemului pentru că mă susține”

„Așteptăm instalarea lui Trump. Ce făcea Iohannis acum 4 ani pentru poporul român? Ne ținea închiși în casă. Mi-e că vin și mă arestează. Ce fac, vor arestat tot poporul român?. Voi merge permanent cu campania. Sistemul a mizat pe inducerea fricii. Chemarea nu a fost doar către popor, ci și către oamenii politici. E nevoie să ia și atitudine. Nădăjduiesc ca partidele suveraniste să facă aceste acțiuni, să protesteze”

„Dacă România pierde democrația, toată lumea pierde democrația”

„Există sprijin și din partea altor partide. Întrebarea este câți bani a băgat Soroș în presă”

„Mai ales după aceste eveniment, voi face mai mult decât să ies la declarații”

„Toată lumea știe dezbaterile din parlament. De unde atâția bani?”

„Dacă va fi nevoie din nou, voi lua semnături de la români”

„Vor să ne prăbușească și să ne cumpere pe nimic, iar Iohannis vrea să-și acopere toate dosarele”

„Toate lucrurile trebuie făcute la timpul lor, odată cu schimbarea de la Casa Albă, vom acționa și noi”

„Eu am văzut filmulețe și poze, inclusiv din județele maghiare, care au votat cu mine. Am ajuns într-un punct în care este de neimaginat. Democrația a fost îngropată”

„După ce Trump își preia mandatul si se termina cu administrația Biden, sa se schimbe si situația dvs aici si sa înceteze atacurile?

CG: „Da asta cu siguranță. Ma aștept să se schimbe. Trebuie doar sa avem răbdare. Asta nu va continua pana in martie aprilie!”

„Oamenii sunt sătui de această manipulare soroșistă. Ne batem joc de democrația română. E un atentat global la democrație. De ce suntem lăsați singuri să luptăm. Orice curte va putea să modifice votul oamenilor. Ce facem, votăm până iese cine trebuie? ”

„Probabil că această prigoană ne va aduce la lumină. Jerfa poporului român azi e autentică, și numai prin jertfă putem izbândi”

„Doar Trump e omul păcii! Dacă voi nu faceți, facem noi, poporul român. Acesta este endorsementul pentru ei.”