Fie că este vorba de un câine tânăr sau adult, de o rasă mică sau mare, lătratul excesiv este o problemă obișnuită pentru multe familii cu câini de companie. Din fericire, există multe opțiuni disponibile pentru a ajuta la gestionarea și reducerea lătratului în exces. De la antrenamentul cu ajutorul unui specialist, utilizarea de dispozitive electronice sau a alternativelor naturale și a tehnologiilor moderne, există nenumărate metode prin care poți ajuta câinele să înțeleagă că lătratul excesiv este nepotrivit și poate avea consecințe negative pentru el și pentru cel din jur.

Este important să înțelegi că lătratul este o parte naturală a comportamentului canin și poate apărea din diferite motive, cum ar fi protejarea teritoriului, jocul, comunicarea și exprimarea anxietății sau temerilor.

De ce latra cainele?

Ca in cazul fiecarei probleme comportamentale la animale, solutia are la baza intelegerea motivului pentru care acestea se manifesta intr-un anumit fel. In general, aceasta inseamna sa ai o intelegere a personalitatii cainelui si sa urmaresti posibilii factori declansatori ai latratului. Fara sa depistezi cauza, nu vei reusi sa rezolvi problema pe termen lung.

Latratul este un comportament canin firesc, insa cainii domestici latra mai mult decat rudele lor, lupii. Acest detaliu sugereaza faptul ca latratul a fost vazut ca o trasatura dezirabila de-a lungul secolelor, pentru care cainii au fost cautati. Si, daca stai sa te gandesti, este perfect logic, deoarece cainii au fost si sunt folositi pentru a pazi proprietati si a "da alarma".

Uneori, se poate intampla ca stapanii sa incurajeze latratul teritorial fara sa isi dea seama. Iata un exemplu: cainele latra la venirea oaspetilor (care, in viziunea, lui sunt intrusi), iar stapanul ridica vocea la patruped si alearga spre usa ca sa deschida. Cainele percepe acest raspuns ca pe o aprobare, pentru ca in ochii lui stapanul nu il cearta, ci se alatura printr-un comportament asemanator (vocea ridicata este asociata cu latratul).

Chiar si strainii pot incuraja latratul cainelui, fara sa aiba aceasta intentie. De exemplu, cand vine postasul si patrupedul tau incepe sa latre, acesta lasa plicul la casuta postala si pleaca. Cainele, insa, intelege ca, datorita latratului lui, dusmanul a plecat, ceea ce inseamna ca si-a facut bine treaba de a pazi teritoriul.

De multe ori, cainii latra pentru atentie, asa ca pentru a-i dezvata, reactia potrivita ar fi sa ii ignori. Usor de zis, greu de facut! Patrupezii pot fi foarte insistenti si este aproape imposibil sa nu reactionezi deloc dupa zeci de minute de latrat. Iar atunci cand cedezi si il certi sau ii acorzi orice fel de atentie, el va percepe reactia ta ca pe o victorie, intelegand ca aceasta tehnica functioneaza.

Exact ca si in cazul bebelusilor, cainii pot suferi de anxietatea de separare, ceea ce inseamna ca vor trai un stres profund atunci cand stapanul este absent si, prin urmare, vor latra excesiv.

Frica, fobiile si durerea sunt alti factori declansatori ai latratului la caini, ceea ce inseamna ca ai o lista intreaga de posibile cauze pentru comportamentul agitat al patrupedului tau. Ceea ce este si mai rau, insa, este ca aceste cauze nu se exclud reciproc. Deci, va fi nevoie de mai multe strategii combinate pentru a-ti opri cainele din latrat.

Cum sa iti opresti cainele din latrat

Exista solutii rapide pentru a opri latratul cainelui, precum dispozitive care il pedepsesc prin mici electrosocuri atunci cand latra, insa vazand cate cauze exista pentru acest comportament canin, ele nu numai ca sunt ineficiente, dar sunt si o dovada de cruzime. Atunci cand cainele tau este stresat, o pedeapsa nu va face decat sa ii sporeasca anxietatea, iar el va fi si mai chinuit.

Pedeapsa aplicata de stapan, care il loveste pe animal cu un ziar, de exemplu, nu poate fi eficienta decat daca este aplicata constant, in absolut toate situatiile in care cainele latra. Dupa cum iti poti imagina, aceasta este o misiune imposibila. Daca cainele tau latra atunci cand esti plecata de acasa, desigur ca nu vei avea cum sa il opresti. Astfel, el va primi mesaje mixte: uneori e gresit cand latra, alteori nu se intampla nimic.

Asadar, solutia pentru problema este mai complexa: trebuie sa intelegi cauza si sa rezolvi situatia in contextul respectiv. Pentru un caine cu latrat "normal", trebuie gandite strategii de reducere a factorilor declansatori si de redirectionare a atentiei cainelui in momentul cand acestia apar. De exemplu, daca patrupedul tau latra la o ora fixa, cand copiii trec de la scoala prin fata casei voastre sau cand vecinii vin acasa de la munca, solutia este sa ii atragi atentia cu o jucarie noua, care sa il tina ocupat, scrie Diva Hair. In timp, el se va dezvata sa latre in fiecare zi, la aceeasi ora.

In situatia in care cainele latra la vecinii din curtea de alaturi, poti vorbi cu acestia sa te ajute si sa ii arunce cate o recompensa de fiecare data cand ies in curte. Dupa o saptamana, comportamentul cainelui se va schimba, deoarece nu va mai dori sa ii sperie sau sa ii ameninte pe cei care ii dau bunatati. Nu iti fie rusine sa le ceri ajutorul vecinilor, deoarece si ei vor avea de beneficiat la fel de mult de pe urma acestei mici intelegeri.

In concluzie, atunci cand vine vorba de latratul de caine, singura solutie durabila este sa intelegi motivul pentru care animalul tau se agita si sa incerci sa rezolvi problema de la radacina. Daca nu te descurci, intotdeauna poti apela la serviciile unui dresor, care te va ajuta sa intelegi psihologia canina si sa ii decodezi reactiile mai usor.

