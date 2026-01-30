CAB, așteptată cu o decizie în cazul cererilor de suspendare a actelor de numire a judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş la CCR

Urmează o zi decisivă pentru Nicușor și Bolojan! Curtea de Apel București decide dacă să îl suspendă pe judecătorul numit de președinte la Curtea Constituțională. Ar fi o lovitură uriașă pentru șefii statului, pentru că președintele ar fi nevoit să numească un nou judecător.

La sfârşitul anului trecut, avocata Silvia Uscov a făcut o cerere la Curtea de Apel Bucureşti de suspendare a executării decretului prezidenţial de numire a lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător la CCR şi a hotărârii Senatului de numire a lui Mihai Busuioc la aceeaşi instituţie.



Instanţa a amânat de două ori până acum pronunţarea în acest caz. În dosar, a fost, totodată, înregistrată şi o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, cerere ce a fost respinsă însă ca neîntemeiată. Soluţia referitoare la recuzarea judecătoarei poate fi atacată cu recurs, care va fi judecat o dată cu fondul cauzei.



În urmă cu aproape trei săptămâni, avocata Silvia Uscov a deschis noi acţiuni la Curtea de Apel Bucureşti împotriva judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, solicitând de această dată şi anularea actelor administrative de numire a celor doi CCR, nu doar suspendarea lor. În cazul lui Dragoş, termenul a fost stabilit pentru 10 februarie, în timp ce în cazul lui Busuioc nu a fost fixat încă niciun termen.



Potrivit avocatei Silvia Uscov, cei doi judecători nu ar îndeplini condiţiile de 18 ani vechime în specialitatea juridică în învăţământul superior.



Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan în funcţia de judecător la Curtea Constituţioonală, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. El a înlocuit-o pe Livia Stanciu.



Mihai Busuic, fost preşedinte al Curţii de Conturi, propus de PSD şi susţinut de coaliţia guvernamentală, a fost votat de Senat pentru postul de judecător la CCR, el înlocuindu-l pe Marian Enache, care a deţinut şi funcţia de preşedinte al Curţii.