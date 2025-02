Ioan Buruiană, fostul director economic al Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, a făcut primele declarații despre flagrantul în cadrul căruia președintele CJ a fost prins luând o șpagă de 1,25 milioane lei. Acesta a spus că nu ar avea nicio implicare în mită și că, de fapt, la mijloc ar fi o “făcătură politică”: “în acest caz de mită nu am avut nicio implicare, nicio cunoștință, nici în momentul de față nu prea cred. În primul rând, nici nu se pot manevra atâția bani în ziua de astăzi, adică fizic să umbli cu atâția bani, cu sacul, ca în epoca primitivă. Eu pur și simplu am căzut într-o plasă aiurea”. Ioan Buruiană are, momentan, calitatea de martor în acest dosar.

Fostul director a povestit că a fost chemat, sâmbătă, la audierile procurorilor DNA, unde a dat declarații: “eu am fost la pescuit, ca de altfel de mai multe ori și, în general, eu îl chemam pe domnul președinte la pescuit ca să se relaxeze. Acolo, la Savin, nu prea mă primea pe mine, când voiam eu să merg la pescuit și atunci apelam la domnul președinte să vorbească, ca să mă primească, sau să mergem împreună. Toate impresiile acestea, că eu aș fi avut vreo implicare, apar de la insistența mea telefonică să vină domnul președinte la pescuit la baltă, dar care, de fapt, se datorează faptului că domnul Savin mi-a spus că dacă vin la pescuit să îl chem și pe domnul președinte, că dă o friptură și o sticlă de vin cu ocazia unei sărbători, a unei zile de naștere. Eu am crezut că e ziua lui de naștere, dar de fapt, când a venit a zis că nu e ziua lui, ci a uneia dintre fetele lui. În rest, nu am nicio legătură cu povestea aceasta pe care am aflat-o atunci când am citit procesul verbal al procurorilor Anticorupție. Fiind împreună, ne-au oprit mașinile, nu a cercetat mașina în care mă aflam eu, m-a întrebat doar dacă știu ceva, am zis nu, iar a doua zi am fost chemat la DNA”, a povestit Ioan Buruiană.

