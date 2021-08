„Nu este un secret că aceste scumpiri se manifestă, nu este situaţia României specială, dar din perspectiva educaţiei luăm în calcul, spre exemplu, tocmai pentru a contrara aceste scumpiri şi mai mult decât atât pentru a trece într-o altă paradigmă, modificarea cuantumului minim al burselor elevilor.

Am discutat şi zilele trecute, am discutat şi astăzi cu Consiliul Naţional al Elevilor şi luăm în calcul o modificare semnificativă în plus a cuantumului minim al burselor pentru elevi.

Din perspectiva educaţiei, vă spun că educaţia trebuie să rămână gratuită. Dacă este gratuită, nu avem de ce să vorbim de scumpiri”, a transmis Sorin Cîmpeanu.