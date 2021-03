Despre bugetul adoptat fără niciun amendament, Cîțu a afirmat că este bun și echilibrat. "Este un cu care începem reconstrucţia României şi nu poţi să faci acest lucru decât prin reformă şi investiţii. De aceea am spus de la început care sunt cele două lucruri pe care am axat acest buget - investiţii record, jumătate din fonduri europene şi reformă, pe care mulţi politicieni au tot aruncat-o în spaţiul public, dar cam toţi au fugit de ea şi este momentul să o facem, iar acest buget forţează reforma. Eu am spus că doar dacă nu vrem să o facem singuri o vom face prin buget", a declarat premierul în plenul Parlamentului, după adoptarea proiectului legii bugetului de stat şi pe cel al bugetului asigurărilor de stat pe anul 2021.