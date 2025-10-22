Taxele de gunoi diferă în Capitală de la un sector la altul

Locuitorii Sectorului 1 nu plătesc taxe directe pentru gunoi, însă primăria pregătește introducerea unei taxe conform principiului „plătești pentru cât arunci” care să intre în vigoare de anul viitor.

În Sectorul 2, taxa de gunoi variază între 11 și 21 de lei de persoană pe lună, în funcție de contractul încheiat.

Cetățenii din Sectorul 3 nu mai plătesc taxă de gunoi din 2012, costurile fiind suportate de Primărie. Raportat la o valoare medie a taxei lunare pe București de 25 de lei, o familie care locuiește în acest sector economisește undeva 1.000 de lei în fiecare an.

În Sectorul 4 o persoană plătește pe lună o taxă de gunoi de 25,54 lei, în timp ce în Sectorul 5 se achită 32,21 de lei pentru fiecare cetățean care locuiește aici.

În Sectorul 6 tariful ajunge la aproape 26 de lei de persoană în fiecare lună, dar poate scădea pentru cei care reciclează mai mult.