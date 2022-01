"Nu! Sunt alergică la toate produsele chimice. Chiar dacă am călătorit în Africa, am refuzat să-mi fac vaccin contra febrei galbene. Medicul meu de atunci mi-a dat un certificat fals. Am plecat şi am revenit în formă bună!”, a afirmat celebra actriță, pentru revista Gala, fără să dea informații legate de călătorie, relatează HotNews.ro.

Bardot spune că se simte bine, chiar dacă are dublă artroză de şold și merge cu cârje: "Bineînţeles, am 87 de ani, dar nu par să-i am. Nu am fire de păr albe, sunt foarte slabă. Am o dublă artroză de şold, merg cu cârje, dar, dacă îmi cer să dansez rumba, cha-cha sau flamenco, vă jur că am chef să mă mişc... Moartea trebuie să vină într-o zi. Este ca îmbătrânirea, nu avem scăpare”.