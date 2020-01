BREXIT | Ambasadorul României la Londra: "Se va intra în Marea Britanie cu Cartea de Identitate sau cu Pașaportul, fără condiționalități legate de viză"

Totodată, Dan Mihalache a precizat că "si dupa 31 ianuarie, se va putea intra in Marea Britanie pe baza Cartii de Identitate sau a Pasaportului, fara niciun fel de conditionalitati legate de viza".

"Mesajul meu se adreseaza dumneavoastra, celor care traiesc, studiaza, muncesc in Regatul Unit al Marii Britanii. Dupa cum stiti, pe 31 ianuarie, Regatul Unit va iesi in mod oficial din Uniunea Europeana.

Sunt cateva lucruri importante de subliniat. In primul rand, nu exista motive de ingrijorare privind dreptul la libera circulatie al cetatenilor romani in Marea Britanie. Si dupa 31 ianuarie, se va putea intra in Marea Britanie pe baza Cartii de Identitate sau a Pasaportului, fara niciun fel de conditionalitati legate de viza. Veti putea calatori in continuare in aceasta tara.

In al doilea rand, conditiile de sedere in Regatul Unit raman neschimbate. Toti cei care doresc sa traiasca, sa munceasca, sa studieze in Marea Britanie vor putea veni fara niciun fel de impedimente pana la data de 31 decembrie 2020, sub conditia de a se inregistra pentru statutul de prerezident sau rezident, pana la data de 1 iunie 2021. Deci, practic, nu exista, cel putin in aceasta perioada de tranzitie, motive de ingrijorare privind statutul cetatenilor romani.

Urmarim orice forma de discriminare care ar putea exista la adresa cetatenilor romani, orice fel de exces pe care cineva l-ar putea face, fie ca este vorba despre autoritati publice, despre autoritati de frontiera, suntem in continuare in dialog cu autoritatile britanice pe aceasta tema.

Nu sunt, in momentul de fata, motive de ingrijorare. Nu este o decizie neaparat fericita al constructiei europene, vom incerca in viitor sa reglementam, pe alte baze, relatia noastra bilaterala dintre Marea Britanie si Romania, astfel incat drepturile cetatenilor nostri sa fie respectate.

Daca vor exista, cumva, anumite acte de discriminare, va invitam sa va adresati ambasadei Romaniei, la numarul de telefon si la adresa de email de pe ecran" a fost mesajul transmis de Ambasadorul României la Londra, Dan Mihalache.