"Pe final de an apar tot mai multe anunțuri „last-minute” pentru concerte, festivaluri sau petreceri de Revelion. Din păcate, o parte dintre ele sunt escrocherii create pentru a profita de dorința de a prinde un loc la un eveniment sold-out.

Escrocii folosesc pagini false, profiluri de social media „proaspăt create” sau grupuri de vânzări, unde oferă bilete la prețuri prea bune sau cer plata urgentă. Rezultatul? Bilete invalide, coduri QR duplicate sau evenimente inexistente", au transmis joi reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Cum te poți feri oamenii de probleme

- Cumpără bilete doar de pe platforme oficiale sau de pe site-ul organizatorului;

- Verifică profilurile de pe care se vând bilete „în privat”;

- Evită plățile în avans către conturi personale;

- Atenție la bilete trimise în format „print screen“;

- Mențineți întotdeauna discuția cu furnizorii de bilete sau cazare pe platforma de pe care achiziționați;

- Folosește un card provizoriu/virtual pentru plăți online, cu limită redusă și date care expiră după tranzacție;

- Verifică domeniul, adresa URL și elementele de securitate ale site-ului înainte de a introduce datele de plată;

- Caută și citește recenziile foștilor clienți și asigură-te că provin de la persoane reale, nu conturi false;