„Apreciem că am fost invitați la dialog. Pare că se joacă de-a democrația. Noi am fost fermi: am spus respectarea alegerilor și alegeri la termen. Le-am transmis să nu se mai joace și să se aplece pe inflație și scumpiri”, a spus Elena Lasconi.

Referitor la candidatura liderului PNL la prezidențiale, aceasta i-a transmis: „Să mă susțină pe mine pentru că pe dl Ciucă nu-l mai poți dezlipi din pozele cu Ciolacu”.

Întrebată dacă îi va propune lui Ciucă să discute față în față o alianță de dreapta cu Elena Lasconi candidat la Cotroceni”, ea a răspuns: „da”.