Un proces exploziv privind deturnarea de fonduri și mită începe pe 11 iunie în districtul Landl din Viena. Parchetul din Viena aduce acuzații împotriva a cinci austrieci - patru bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 54 și 63 de ani - pentru o presupusă infracțiune care ar fi avut loc în urmă cu douăzeci de ani și în care ar fi fost implicate cele mai înalte cercuri politice, a scris publicația Krone.

ANCA ALEXANDRESCU: Din nou,tot ceea ce am dezvăluit noi se confirmă, iar domnul Năstase, care cu mult tupeu se dă marele cunoscător al vieții politice, este implicat, potrivit presei din Austria, într-o mită uriașă de 14 milioane de dolari

"Este vorba de o achiziție făcută în aprilie 2004 și a fost semnată de Eugen Bejinariu, care era premier interimar, era vorba de acel dosar în care era pomenit și Gheorghe Florică, dar a fost amintit și numele lui Florian Coldea că ar fi intervenit pentru salvarea unor personaje,



Eu am făcut nenumărate emisiuni pe acest subiect pe această temă și iată că acum, după 20 de ani, Austria pune sub acuzare aceste personaje. Este vorba de 14 milioane de dolari care ar fi fost date sub formă de mită. Articolul din presa de la Viena are un titlu sub semnul întrebării dacă și premierul de la acea vreme Adrian Năstase, sau Bejinariu care era interimar, ar fi fost mituiți, precum și alți miniștri care ar fi făcut parte din guvernul respectiv? Rămâne de văzut, în zilele următoare, ce se poate întâmpla și la București după dezvăluirile din presa austriacă.

Fostul ministru Gabriel Sandu a scăpat de acuzațiile din dosarul Microsoft, după prescrierea faptelor



Este foarte bine că, iată, din nou, tot ceea ce am dezvăluit noi se confirmă, iar domnul Năstase, care cu mult tupeu în această campanie electorală făcea campanie pentru unele personaje și se dă marele cunoscător al vieții politice, iată că este implicat acum potrivit presei din Austria, într-o mită uriașă de 14 milioane de dolari.



Eu am discutat despre acest lucru si când am vorbit despre privatizarea OMV, iată că acest contract cu Fujitsu Siemens pentru acele licențe Microsoft răbufnește. De data aceasta de la Viena. SĂ vedem ce repercursiuni va avea la București, pentru că unii au făcut pușcărie, iar alții au scăpat basma curată. Întrebarea este de ce? Cine a girat pentru ei, pentru că atunci nu exista Florian Coldea?NU știu dacă faptele s-au prescris sau nu. În presa din Austria se spune clar că suma de 14 milioane de dolari a fost adăugată la costul total al contractului, deci practic au fost plătite de statul român, de cetățeni" a afirmat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisinii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea Plus.

Dorin Cocoş, condamnat pentru spălare de bani, în dosarul "Microsoft": Ce se va întâmpla cu fostul soț al Elenei Udrea