Surse politice au indicat faptul că Ilie Bolojan ar avea de gând să-i sfideze pe partenerii de coaliție de la PDD, refuzând să se prezinte luni în fața Camerei Deputaților, așa cum au cerut social-democrații, eventual invocând o agendă încărcată.

Un astfel de gest, a scris avocatul Toni Neacșu, ar reprezenta o formă de sfidare instituțională. Acesta amintește că, potrivit legii, „fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate — în cazul de față, pe cele patru teme — constituie infracțiune.”

Partidul AUR i-a cerut premierului Ilie Bolojan să vină în plenul Parlamentului cu date clare privind situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025—2026. Demersul vine în contextul scumpirii accelerate a energiei și a deficitului bugetar uriaș.

Și PSD a solicitat chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicații cu privire la retragerea trupelor americane, reproșându-i „lipsa de reacție” privind „implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”.

