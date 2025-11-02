Bolojan continuă să-i sfideze pe români, dar și cele mai importante partide parlamentare. De ce ezită să vină cu explicații în plen?

Premierul Ilie Bolojan ezită să ofere explicații privind cele mai stringente probleme cu care se confruntă România în acest moment. Deși parlamentarii opoziției, dar și cei din PSD, l-au chemat în plen pentru a justifica lipsa de reacție după retragerea trupelor americane și pentru a prezenta clar situația economică a țării, Bolojan încă tergiversează și declară că nu s-a hotărât dacă va merge sau nu în Parlament.

Surse politice au indicat faptul că Ilie Bolojan ar avea de gând să-i sfideze pe partenerii de coaliție de la PDD, refuzând să se prezinte luni în fața Camerei Deputaților, așa cum au cerut social-democrații, eventual invocând o agendă încărcată.

Un astfel de gest, a scris avocatul Toni Neacșu, ar reprezenta o formă de sfidare instituțională. Acesta amintește că, potrivit legii, „fapta prim-ministrului, invitat oficial în Parlament, de a se sustrage acestei obligații și de a nu prezenta personal informațiile solicitate — în cazul de față, pe cele patru teme — constituie infracțiune.”

Partidul AUR i-a cerut premierului Ilie Bolojan să vină în plenul Parlamentului cu date clare privind situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025—2026. Demersul vine în contextul scumpirii accelerate a energiei și a deficitului bugetar uriaș.

Și PSD a solicitat chemarea premierului Ilie Bolojan în Parlament pentru a da explicații cu privire la retragerea trupelor americane, reproșându-i „lipsa de reacție” privind „implicațiile asupra angajamentelor strategice și de securitate ale României”.

