PSD îi solicită premierului Ilie Bolojan explicații cu privire la eșecul diplomatic și militar, și anume retragerea trupelor americane din România, dar și lipsa de reacție a instituției pe care o conduce.

„Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public privind decizia Statelor Unite de a retrage o parte din trupele americane staţionate în România, considerăm necesar ca Prim-ministrul să ofere Parlamentului o prezentare clară a poziţiei Guvernului și a demersurilor întreprinse în dialogul cu partenerii strategici.

Solicităm ca domnul Prim-ministru să prezinte:

— evaluarea Guvernului privind impactul acestei decizii asupra securităţii naţionale și regionale;

— măsurile întreprinse pentru menţinerea angajamentelor din Parteneriatul Strategic cu Statele Unite;

— modul de coordonare interinstituţională între Guvern, Ministerul Apărării Naţionale și Ministerul Afacerilor Externe pe acest subiect.”, conform cererii adresate Biroului Permanent al Camerei Deputaților de grupul parlamentar al PSD.