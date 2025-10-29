"În temeiul art. 211, alin. (1) și (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, grupul parlamentar AUR solicită participarea lui Ilie Bolojan, prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ședinței plenului Camerei Deputaților a dezbaterii politice organizate la Ora prim-ministrului în data de 03 noiembrie 2025, pentru a prezenta situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025—2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuției bugetare pentru finalul anului 2025 și a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026", se arată într-un comunicat al partidului condus de George Simion.

Temerea suveraniștilor este că, pe fondul măsurilor de austeritate care i-a lovit în primul rând pe românii cu venituri reduse și vulnerabili social. Guvernul nu va face nimic pentru a-i ajuta să treacă de sezonul rece.