AUR îl cheamă pe Ilie Bolojan în plen, cu date clare despre cât de pregătită este România pentru iarna 2025-2026

Suveraniștii se tem că Bolojan îi va lăsa pe cei mai sărmani români în voia sorții
Partidul AUR i-a cerut premierului Ilie Bolojan să vină în plenul Parlamentului cu date clare privind situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025—2026. Demersul vine în contextul scumpirii accelerate a energiei și a deficitului bugetar uriaș.

"În temeiul art. 211, alin. (1) și (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, grupul parlamentar AUR solicită participarea lui Ilie Bolojan, prim-ministrul Guvernului României, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ședinței plenului Camerei Deputaților a dezbaterii politice organizate la Ora prim-ministrului în data de 03 noiembrie 2025, pentru a prezenta situația reală a pregătirii țării pentru iarna 2025—2026, în contextul scumpirii accelerate a energiei, a execuției bugetare pentru finalul anului 2025 și a viziunii asupra bugetului pentru anul 2026", se arată într-un comunicat al partidului condus de George Simion.

Temerea suveraniștilor este că, pe fondul măsurilor de austeritate care i-a lovit în primul rând pe românii cu venituri reduse și vulnerabili social. Guvernul nu va face nimic pentru a-i ajuta să treacă de sezonul rece.