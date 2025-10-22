Jurnalista a relatat despre negocierile are au loc, miercuri seară, în spatele ușilor închise.

"Bolojan l-a invitat la el pe Sebastian Burduja, care-i este și consilier, pentru a-i spune că trebuie să fie candidat (la Primăria Generală) Ciprian Ciucu, dar n-are loc de Stelian Bujduveanu, care este încurajat de Nicușor Dan, pentru că ND l-a susținut să rămână interimar și care vrea să candideze, susținând că are sprijinul acestuia.

Burduja i-a promis că se va ocupa personal ca Bujduveanu să accepte retragerea.

Bolojan urmează să se întâlnească și cu Bujduveanu, care le-a spus tuturor celor din PNL că nu are cum, pentru că ND l-a girat și că va face exact ce-i va cere ND. Bujduveanu este un candidat iepuraș mult mai bun pentru Drulă, este foarte clar că are șanse mult mai mari cu Bujduveanu drept contracandidat decât cu Ciucu.

Iată că Bolojan, care are și el o relație foarte proastă cu Nicușor Dan, continuă să bage bățul prin gard," a afirmat jurnalista.