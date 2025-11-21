Premierul a explicat că sunt 27 de companii cu capitaluri proprii negative, care au înregistrat pierderi de 1,2 miliarde de lei doar anul trecut și acumulări din anii precedenți de peste 5 miliarde lei.

Dacă situația nu se schimbă, aceste companii vor continua să reprezinte o „gaură neagră” pentru bugetul de stat. Guvernul a stabilit liste clare cu aceste companii, iar responsabilitatea este împărțită între ministerele tutelare și un grup de lucru condus de vicepremierul Oana Gheorghiu.

În total, aproximativ 83 de companii de stat au plăți restante de 6,5 miliarde lei, din care 30% către bugetul de stat și restul către furnizori și parteneri privați. Aceste companii au primit subvenții în valoare de peste 8 miliarde lei în 2024. Premierul a subliniat că fiecare leu economisit din aceste subvenții poate fi redirecționat către sectoare importante precum educația, sănătatea sau investițiile.

Bolojan a avertizat că nu vor fi tolerate companii care nu prezintă planuri de redresare și a subliniat că societățile mai mici, care nu mai desfășoară activități conform obiectului lor inițial, pot fi închise fără probleme deoarece reprezintă doar o sursă de cheltuieli inutile pentru buget.

„Reforma companiilor de stat este o necesitate stringentă pentru guvern și va fi un element central și în planificarea bugetară pentru anul următor”, a conchis premierul Ilie Bolojan. Această mișcare are scopul de a îmbunătăți eficiența gestionării companiilor de stat ce activează în sectoare-cheie ale economiei românești, inclusiv energie, transporturi și producția de armament.

„O problemă care a fost discutată în şedinţa de guvern de ieri, şi anume îmbunătăţirea gestionării companiilor de stat. Companiile de stat gestionează segmente importante din activitatea economică, energie, transporturi, alte zone, militar, producţie de armament.

Şi de modul în care acestea sunt gestionate depind subvenţiile pe care le acordăm, care sunt miliarde de lei în fiecare an, depind pierderile pe care ei le înregistrează în fiecare an, care, din nou, sunt de miliarde de lei în fiecare an, şi de nevalorificarea unor active importante pe care, odată introduse în circuitul economic, companii private, autorităţi locale le-ar putea pune în valoare.

Şi atunci am identificat un pachet de companii unde, atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMPIP, dar şi de la conducerile acestor companii, trebuie să intervenim ca începând de anul viitor, de la începutul anului, nu de la sfârşitul anului, cum am păţit anul acesta, să punem în practică planuri care să îmbunătăţească activitatea acestora

Cele care trebuie menţinute, dar au pierderi, trebuie să-şi reducă pierderile, trebuie să-şi îmbunătăţească serviciile, trebuie să facă reforme. Avem companii, 27, care sunt într-o situaţie dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde şi mai acumulează din trecut încă 5 miliarde, peste 5 miliarde. Dacă nu vom interveni, vor rămâne în continuare o gaură neagră. Sunt pe o listă prioritară. Vi le vom comunica.

Sunt cam 83 de companii care au plăţi restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat şi diferenţa - către parteneri, companii private şi aşa mai departe. E nevoie să intervenim în aceste companii pentru că ele beneficiază de subvenţii importante, doar în 2024 au încasat peste 8 miliarde de lei subvenţii. Fiecare leu care se economiseşte din aceste subvenţii l-am putea duce în Educaţie, Sănătate sau în alte investiţii.

Nu şi-au prezentat nici pe anul acesta planurile. E greu de gândit cum sunt toleraţi. Şi nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare încheiate în luna decembrie, în aşa fel încât să nu mai ajungem în această situaţie. De asemenea, avem societăţi mai mici, cu mai puţini salariaţi, care sunt în situaţia în care nu mai desfăşoară activităţi care au fost conforme obiectului lor de activitate de la înfiinţare şi care pot fi închise fără niciun fel de problemă, pentru că sunt doar o sursă de cheltuieli pentru buget.

Responsabilitatea va fi la fiecare minister care reprezintă autoritatea tutelară şi la un grup de lucru care va fi coordonat de doamna vicepremier Oana Gheorghiu. Reforma companiilor de stat este o necesitate şi trebuie să o facem şi va fi un element de bază inclusiv pe componenta de buget pentru anul următor”, a afirmat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.