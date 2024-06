Omul de afaceri Bogdan Neidoni este omul cheie din dosarul deschis de procurorii DNA pe numele generalilor Coldea și Dumbravă. Procurorii susțin că Neidoni este intermediarul dintre Florian Coldea și omul de afaceri Cătălin Hideg. Milionarul care are pe numele său o casă la Monte Carlo a fost chemat de două ori să dea declarații în fața anchetatorilor despre implicarea sa în acest dosar care aruncă în aer Statul Paralel.





După ce a fost audiat, Bogdan Neidoni nu a primit nicio măsură restrictivă, iar el poate să părăsească țara, semn că a colaborat cu procurorul în anchetă.



Bogdan Neidoni ar fi cel care deține casa lui Florian Coldea de pe Coasta de Azur, unde el ar merge să se relaxeze în fiecare vară. Marian Vanghelie spunea în 2018 că a aflat că generalul Coldea a cumpărat proprietatea și a pus-o pe numele lui Bogdan Neidoni.



” (...) am aflat acum că a luat o vilă la Monte Carlo pe numele lui Bogdan Naedoni şi acum este în acea vilă. (…) Dl Coldea a achiziţionat o vilă la Monte Carlo, zilele astea or să îmi vină pozele”, a declarat Marian Vanghelie pentru jurnaliști în urmă cu câțiva ani, declara Marian Vanghelie, potrivit DCNews Live.





Neidoni a fost coleg cu Florian Coldea la Academia de Informații, iar cei doi ar fi stat în perioada studenției în aceeași cameră. După ce au terminat academia, Florian Coldea a rămas în SRI, unde a avut o ascensiune fulminantă, iar Neidoni a rămas în zona afacerilor, dar a avut și poziții cheie în guvernul româniei. Legătura cu serviciile este făcută prin tatăl său, Petre Neidoni, un personaj influent în serviciu între 1990-2000.