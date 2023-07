Premierul Marcel Ciolacu l-a propus vineri pe Bogdan Ivan, ministru al Cercetării și Digitalizării, ca interimar la Ministerul Familiei după plecarea Gabrielei Firea din Guvern.

Este al doilea ministru interimar în Cabinetul Ciolacu. În locul lui Marius Budăi, la Muncă, a fost numit interimar vicepremierul Marian Neacșu.

Gabriela Firea și-a depus demisia, vineri, de la conducerea Ministerului Familiei, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Decizia a fost luată după discuții cruciale cu premierul Marcel Ciolacu în urma scandalului căminelor groazei ce a zguduit România.

Gabriela Firea este al doilea ministru care pleacă din Cabinetul condus de premierul Marcel Ciolacu, președinte PSD, de trei săptămâni. Marius Budăi a demisionat de la Ministerul Muncii pe 13 iulie, la 10 zile de la izbucnirea scandalului azilelor groazei din Voluntari.

Gabriela Firea a declarat că pleacă din Guvern „cu mare regret, dar cu fruntea sus. Mă autosuspend și din funcțiile politice. Plătesc pentru vina de a avea încredere în oameni. Nu am avut cunoștință de ce se întâmplă în centre. Nu am avut niciun fel de legături și nu aș fi putut accepta ca unei persoane să i se întâmple ceva rău. Am fost zugrăviți negativ pentru că incomodăm. Obiectivul demolatorilor mei, să nu intru în cursa pentru Primărie”.

Numele Gabrielei Firea apare în scandalul public din jurul azilelor de bătrâni din Ilfov. ONG-ul care gestiona azilele din Voluntari era condus de Ștefan Godei, fost șofer în Primăria București în mandatul de primar al lui Firea, iar cofondatoare a ONG-ului este Ligia Gheorghe, prietenă apropiată și consilieră a lui Firea.

Primăria a confirmat că Ștefan Godei a fost salariat al PMB, în funcția de șofer, în perioadele 01.07.2016-31.07.2016, 08.08.2016-08.01.2020, 25.03.2020-01.12.2021. Printre atribuțiile lui se afla "asigurarea transportului personalului PMB pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu". Gabriela Firea a respins acuzațiile despre legături cu patronul azilelor - Ștefan Godei: Ministrul Gabriela Firea: NU A FOST VREODATĂ ȘOFERUL MEU „Sunt nevoită, din păcate, să repet ce am afirmat zilele trecute, în urma unor informații apărute în presă. Inculpatul din dosarul azilelor din județul Ilfov NU A FOST VREODATĂ ȘOFERUL MEU. Eu am același șofer de 16 – 17 ani, pe care îl cunosc toate instituțiile, toți jurnaliștii, toată primăria, tot Parlamentul etc. La Primăria Capitalei bărbatul din acest dosar nu a fost șoferul meu, ci a lucrat ca șofer la Administrativ și pentru alte persoane. Nici la Senat nu a fost șoferul meu, ci a deservit o perioadă colegii de la cabinetul senatorial, așa cum a făcut-o în toate instituțiile unde a activat”, a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea primise înainte de demisie un ultimatum de la PSD: dacă nu-și dă demisia, va fi demisă, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS.

Dacă nu își va anunța demisia până luni, când va avea loc ședința conducerii social-democrate, partidul își va retrage susținerea politică, ar fi transmis lideri ai PSD, potrivit unor surse politice.

Avertismentul liderilor din partid vine în condițiile în care Gabriela Firea este prim-vicepreședinte PSD și conduce Organizația București a PSD. În plus, la o săptămână după ce a explodat scandalul căminelor groazei, aceasta a primit o invitație oficială de a candida la alegerile locale pentru Primăria Capitalei din 2024. Partidul Umanist Social Liberal, condus de Cristian Popescu Piedone, a anunțat că o susține oficial pe Gabriela Firea la alegerile locale din 2024, în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei.