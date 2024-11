Marina Pandarof a fost prezentă în zona VIP a Arenei Naționale la meciul României cu naționala Kosovo.

”In momentul in care am vrut sa ma apropii de ea a fugit de mine, s-a pierdut in multime. Am vazut un numitor comun in aceasta perioada: Fuga de raspundere si frica membrilor statului paralel. O sfatuiesc pe doamna Pandarof sa vina la procesele pe care le are la Tribunal, in instanta, in plina ancheta” a spus reporterul Realitatea Plus, Alexia Ditcov.

„Faptul ca este prezentă la un asemenea meci de fotbal si la tribuna ofiiala inseamna ca a primit o invitatie VIP. E clar ca e in legatura cu oamenii din fotbal, cu tot ce se misca in aceasta lume a sportului. Nu as vrea sa cred ca din lumea sportului sunt clienti cu regina drogurilor. E clar ca exista o legatura iar aceasta legatura a fost creata de Florian Coldea”, a spus la Realitatea Plus Mihai Rusu, jurnalist de investigatii.

„Sper ca pur si simplu a fost o intamplare. Pana una alta, sigur ca daca ai nicte cunostiinte care pot lansa o invitatie, n-as vrea sa fac paralelea ca ar fi si implicatii si de alta natura inafara de aceea de a fi prieten cu cineva anume. Daca la un moment dat ai avut un cerc de prieteni si tu de acolo din cercul acela de prieteni te-ai dovedit a fi persoanjul negativ, sper din tot sufletul sa nu fie aruncata aceasta anatema si asupra fotbalului romanesc, ca cineva din zona aceasta de livrari de droguri, constatate pana la urma de catre anchetele din Romania, sa fie o legatura si in lumea fotbalului”, a spus avocatul Adrian Cuculis la Realitatea Plus.

