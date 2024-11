„Am depus la DNA dovezi că Florian Coldea m-a căutat prin interpuși”, a declarat Cătălin Hideg, care a susținut că a trimis procurorilor date și probe ce ar dovedi tentativele lui Coldea de a-l contacta pe căi ocolite. Acesta a mai afirmat că are pregătite „noi surprize” și dovezi care ar putea aduce detalii suplimentare despre activitatea paralelă a lui Coldea.

Cătălin Hideg a depus la DNA dovada că a fost contactat de cineva din partea lui Florian Coldea, un jurnalist, care a încercat să medieze conflictul dintre cei doi, dispută ce a dus la destructurarea statului paralel.



„M-au sunat foarte mulți și m-au întrebat, e adevărat? ești nebun? ce ai făcut? Te-ai împăcat cu Coldea? Ce aveți, mă? Asta este alegația domnului Coldea, n-am spus-o eu. Să o dovedească, dacă am făcut ceva până acum, mi-am retras vreo plângere, am spus eu că mă retrag din acest dosar?



Acum, dacă se va dovidi că acest om a venit trimis sau nu... Spre greșeala lor, eu mai am și alte dovezi. V-am spus că eu sunt deja omul surprizelor, așa că le-am mai pregătit încă o nouă surpriză. Sunt lucrurile legate de acea persoană care a venit. Acea persoană care de două, trei luni mă tot suna, mă tot ruga să ies la o cafea cu el, domnul Coldea, să ne împăcăm, că e păcat, că nu-i normal să fie acest lucru continuat, că România, că... E foarte haioasă înregistrarea și o să vă amuzați copios, vă promit. Dumneavoastră aveți prioritate 100%. În cazul în care și îi avertizez public: dacă o să facă cum a făcut cu cea cu Tocaci, în care din 43 de minute au dat 1 minut numai cu ce le-a convenit, eu îi avertizez că eu oricum am toată înregistrarea. Adică o să muriți de râs dacă vor scoate de acolo numai pasajele în care eu plângeam și îmi ceream scuze și făceam pe ipocritul și pe cretinul și pe prostul ca să-l fac pe el să mă creadă”, a spus Cătălin Hideg.

Referitor la faptul că Florian Coldea a declarat în fața instanței că nu are nicio legătură cu Marina Pandarof și că nu o cunoaște, Cătălin Hideg a povestit o situație care arată contrariul. „Doamna Pandarof la o masă, la o cafenea în București, acum vreo două săptămâni, s-a lăudat la niște prieteni, care întâmplător unul dintre ei mă cunoștea și pe mine, și s-a auzit că, vezi, doamne, eu m-aș fi întâlnit cu cineva și aș fi făcut o clemență față de domnul Coldea. De unde a știut?! Acea înregistrare nu o știam decât eu, acea persoană și domnul Coldea. Am făcut un pamflet ca să lămurim... A fost un pamflet, a fost o glumă și un lucru pe care am vrut să văd cu adevărat dacă acest om chiar se... Acea înregistrare a fost un pamflet, la mișto, i-am spus că este cel mai frumos și cel mai deștept și cel mai deosebit”, a mai spus Hideg, la Realitatea PLUS.