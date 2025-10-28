Liderii PNL și PSD nu reușesc să ajungă la un consens cu privire la forma finală a legii, necesară pentru a îndeplini jaloanele din PNRR și pentru a evita neconstituționalitatea, așa cum s-a întâmplat cu tentativele anterioare.

Blocajul amenință ritmul reformelor asumate de România, punând presiune pe partidele din coaliție pentru a găsi de urgență o soluție viabilă care să mulțumească atât cerințele externe, cât și propriile baze electorale. Între timp, soarta noului proiect de lege rămâne incertă.

PSD cere beneficii mai mari pentru magistrați, sabotând Guvernul

Conform informațiilor obținute pe surse, Partidul Social Democrat (PSD) a venit cu o contra-propunere care se distanțează semnificativ de varianta Guvernului (proiectul Bolojan).

Social-democrații insistă pentru modificări majore, solicitând ca pensiile magistraților să reprezinte 75% din ultimul salariu net, în loc de pragul de 70% prevăzut în forma inițială. De asemenea, social democrații cer extinderea perioadei de tranziție pentru atingerea vârstei standard de pensionare (65 de ani) la 15 ani, față de cei 10 ani stabiliți anterior.

Miza: Evitarea contestațiilor și termenul PNRR

Justificarea PSD pentru aceste modificări este de natură strategică: convingerea că, prin aceste concesii, magistrații nu vor mai contesta legea la Curtea Constituțională. Scopul final este adoptarea rapidă a noului text până la termenul-limită crucial de 28 noiembrie, esențial pentru deblocarea fondurilor europene din PNRR.

Divergențele au creat un impas major în Coaliție, punând sub semnul întrebării capacitatea partidelor de a livra reforma asumată la Bruxelles.

Grindeanu a convocat separat șefii Justiției pe tema pensiilor

Criza a început la reuniunea anterioară a Coaliției, când Grindeanu a părăsit sala de negocieri în urma respingerii propunerii sale de a înființa un grup de lucru parlamentar dedicat noului proiect de lege.

Întâlnire de criză cu Justiția

Fără a aștepta un nou acord în Coaliție, liderul PSD a organizat separat, la Camera Deputaților, o întâlnire crucială cu șefii sistemului judiciar: Elena Costache, președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Alex Florența, procurorul general

În cadrul acestei întâlniri, Grindeanu a reiterat ideea unui grup de lucru coordonat de Parlament, o mișcare percepută ca o ocolire a partenerilor de guvernare.

Presiunea PNRR: Termenul-limită pentru pensiile speciale

Grindeanu a justificat demersul său prin necesitatea de a accelera redactarea noului proiect și de a evita pierderea fondurilor europene.

„România riscă să piardă fondurile din jalonul privind pensiile speciale dacă nu finalizează legea până la sfârșitul lunii noiembrie,” a avertizat liderul PSD, punând astfel presiune pe întreaga clasă politică, pe fondul crizei de timp și a neînțelegerilor interne.

Acțiunile lui Grindeanu escaladează tensiunile politice și adâncesc ruptura dintre partidele de guvernare, chiar înainte de expirarea termenului critic impus de PNRR.

Coaliția de guvernare a eșuat din nou în găsirea unui consens privind pensiile magistraților, amplificând criza politică și punând în pericol o tranșă de 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). La ședința de astăzi, partidele nu au ajuns la niciun rezultat, iar vestea de la Bruxelles este dură: nu se acordă amânări pentru jalonul care expiră pe 28 noiembrie.

Bătălia PNL vs. PSD: 75% din Salariul Net

Punctul central al disputei îl reprezintă propunerile PSD, care a atacat frontal varianta Guvernului Bolojan, solicitând ca pensiile să fie stabilite la 75% din ultimul salariu net al magistraților, față de 70% cât prevedea proiectul inițial. O perioadă de tranziție de 15 ani (față de 10 ani) până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani.

PSD susține că aceste concesii sunt singura modalitate de a convinge magistrații să nu conteste legea și de a asigura adoptarea rapidă în termenul-limită.

Acuze dure: Premierul Bolojan, somat să-și asume eșecul

Premierul Ilie Bolojan a respins propunerile social-democraților, susținând că o creștere a beneficiilor și o tranziție prelungită ar pune în pericol jaloanele negociate cu Uniunea Europeană.

Ca răspuns, surse din PSD au lansat un atac direct: „Dacă premierul refuză soluțiile și România pierde cele 231 de milioane de euro, el ar trebui să își asume întreaga răspundere politică.”

Președintele Nicușor Dan intervine, dar de la distanță

În contextul acestui haos, Președintele Nicușor Dan a confirmat anterior că susține tranziția de 15 ani, argumentând că magistrații români au o vechime în muncă superioară omologilor din UE.

În lipsa unui acord politic, soarta reformei pensiilor și a banilor europeni rămâne atârnată de un fir de ață, cu doar o lună rămasă până la termenul impus.

Ușă închisă la Bruxelles: Guvernul Bolojan, refuzat categoric pentru amânarea jalonului PNRR

Tentativa Guvernului Bolojan de a obține o prelungire a termenului-limită pentru reforma pensiilor speciale a eșuat. Executivul ar fi încercat să negocieze cu oficialii europeni amânarea jalonului din PNRR, care vizează reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale și care trebuie îndeplinit obligatoriu până la 28 noiembrie.

Conform surselor, răspunsul de la Bruxelles a fost categoric. Oficialii europeni au refuzat propunerea Guvernului de a extinde termenul, fără a lăsa loc de negociere.

Acest refuz pune Guvernul și Coaliția într-o situație extrem de dificilă. Partidele trebuie acum să găsească o soluție rapidă și viabilă pentru noul proiect de lege, după decizia Curții Constituționale (CCR), pentru a nu rata termenul final și a evita pierderea fondurilor europene. Presiunea timpului rămâne așadar maximă.