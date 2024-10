Este complicată șituația din Coaliție în momentul de față pentru că știm că cei doi lideri nu își mai vorbesc. Tocmai de aceea avansează atât de greu și discuțiile pe tema acestui proiect.

El ar fi trebuit să ajungă în Parlament încă de săptămâna trecută. Ar fi trebuit să fie un proiect la comun depus de PNL și PSD, care să rezolve aceste probleme.

Coaliția a rămas, de asemenea restantă, și cu proiecte care să rezolve problemele pensionarilor nevăzători sau ale celor care au lucrat în condiții grele de muncă. Vorbim, practic, despre alte restanțe pentru pensionarii care așteaptă soluții în momentul de față.

Având în vedere blocajul din Coaliție, vedem această întârziere. Abia săptămâna următoare ar urma să intre în Parlament, la primele dezbateri, un proiect depus de liberali, dar cu care social-democrații nu sunt de acord în momentul de față, spun sursele Realitatea PLUS. Practic, ar mai trebui făcute modificări la acest proiect, spun aceștia. Au venit critici inclusiv din partea Consiliului Legislativ in privința acestui proiect.

Ar urma sa existe discutii in Coalitie, cel putin intre echipele tehnice, ca sa se gaseasca o solutie in asa fel incat proiectul sa poata trece de Parlament chiar daca cu intarziere. Ar urma sa existe cel mai probabil saptamana viitoare aceste discutii si tot atunci am putea sa vedem aceste modificari.

Marcel Ciolacu spunea sambata ca accepta si intelege aceasta decizie a liberalilor de a nu mai exista discutii intre lideri, dar ca echipele tehnice colaboreaza in continuare si ca in momentul de fata Coalitia este foarte bine.