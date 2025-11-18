Gates atrage atenția că expunerea constantă la ecrane influențează negativ dezvoltarea intelectuală și emoțională a tinerilor. Inspirat de cartea „The Anxious Generation/Generația Anxioasă”, acesta a subliniat pe blogul său, Gates Notes, că utilizarea excesivă a telefoanelor mobile de la vârste fragede reduce capacitatea de concentrare și limitează gândirea critică.

„Telefoanele mobile ar trebui interzise până când copiii devin mai mari”

Într-o reflecție directă, Gates a avertizat: „Telefoanele mobile ar trebui interzise până când copiii devin mai mari”. El a explicat că părinții sunt supraprotectori în lumea fizică, dar paradoxal, nu intervin în mediul digital: „Ironia este că părinții de astăzi sunt supraprotectori în lumea fizică și, ciudat, nu intervin în cea digitală, permițând copiilor să trăiască viața online, în mare măsură, fără supraveghere”.

Efectele negative enumerate de Gates

Fostul CEO al Microsoft a detaliat consecințele expunerii constante la ecrane:

deteriorarea somnului

scăderea interesului pentru lectură

diminuarea socializării față în față

reducerea timpului petrecut în aer liber

„Trebuie interzise telefoanele mobile până când copiii devin mai mari”, a punctat Gates, oferind o soluție fermă.

Supravegherea digitală, o necesitate

Gates consideră că lipsa supravegherii în mediul online generează efecte îngrijorătoare. De aceea, propune implementarea unor sisteme mai eficiente de verificare a vârstei pe rețelele sociale. Acest pas ar contribui, spune el, la reconstruirea „infrastructurii copilăriei”.

