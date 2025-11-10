„Dacă am înceta să finanțăm toate vaccinurile și asta ar economisi 0,1° C, ar fi acesta un compromis inteligent?”, se întreabă retoric Gates, exprimându-și scepticismul față de unele măsuri radicale de reducere a emisiilor.

Într-un interviu, Gates a părut să pună la îndoială prioritățile în activismul climatic. „Eu spun că salvarea copiilor prin vaccinuri ar putea conta mai mult decât urmărirea obiectivelor de atingere a zero emisii nete”, a subliniat omul de afaceri.

„Nu era scopul îmbunătățirii vieții oamenilor?”, a continuat el, în dialog cu CNBC. „Ar trebui să le oferim un vaccin împotriva rujeolei sau ar trebui să întreprindem vreo activitate legată de climă?”, a adăugat Gates, punând accent pe dilema dintre sănătate și politici climatice.

Mesaj pentru participanții la COP

Filantropul a venit și cu recomandări pentru cei prezenți la Conferința Părților ONU privind clima, COP, subliniind echilibrul necesar între acțiunile climatice și finanțarea programelor de sănătate. „Schimbările climatice sunt grave, dar am făcut progrese importante. Trebuie să continuăm să susținem descoperirile care vor ajuta lumea să ajungă la zero emisii. Dar nu putem reduce finanțarea pentru sănătate și dezvoltare – programe care ajută oamenii să rămână rezistenți în fața schimbărilor climatice – pentru a face acest lucru”, a punctat Gates.

Reformularea strategiilor climatice

Bill Gates a insistat asupra unei abordări care să pună bunăstarea umană în centrul strategiilor climatice. „Este timpul să punem bunăstarea umană în centrul strategiilor noastre climatice, ceea ce include reducerea la zero a Green Premium și îmbunătățirea agriculturii și sănătății în țările sărace”, a declarat el.

Întrebări retorice pentru liderii de la COP30

În final, Gates a adresat întrebări provocatoare pentru participanții la COP30: „Așadar, îi îndemn pe toți cei prezenți la COP30 să se întrebe: cum ne asigurăm că cheltuielile pentru ajutorul umanitar au cel mai mare impact posibil asupra celor mai vulnerabili oameni? Banii alocați pentru climă sunt cheltuiți în mod corespunzător?”

Bill Gates pare astfel să propună o reevaluare a priorităților globale, punând accent pe sănătate și bunăstarea oamenilor în paralel cu eforturile climatice.

