"Am confirmat 510 de decese" a anunţat ONG-ul, care precizează că bilanţul (real) "este probabil mult mai ridicat". Totodată, sute de persoane, arestate în ultimele două luni, au fost date dispărute, conform Agerpres.

În pofida represiunii sângeroase, manifestanţii au ieşit din nou pe străzi luni. Paisprezece civili au murit, mai ales în orașul Rangoun, capitala economică a Myanmarului.

În faţa acestei băi de sânge, Washingtonul a anunţat suspendarea imediată a acordului-cadru asupra comerţului şi investiţiilor, încheiat în 2013 cu Myanmar, suspendare ce va dura până la restabilirea unui guvern "ales democratic".

Franţa a denunţat "violenţa oarbă şi ucigaşă" a regimului şi a cerut eliberarea "tuturor deţinuţilor politici", în special a lui Aung San Suu Kyi, ţinută în continuare într-un loc secret.

La rândul său, Londra a cerut organizarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, ce se va derula miercuri în spatele uşilor închise.

Alte 11 ţări au denunţat atrocităţile din Myanmar. Miniştrii Apărării din SUA, Marea Britanie, Japonia şi alte 9 ţări au făcut o declaraţie comună.

Nici Rusia nu a ezitat să ofere o poziție oficială. Kremlinul şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu numărul "tot mai mare" de morţi, însă a declarat că Myanmar rămâne "un aliat fiabil şi un partener strategic" cu care vrea să-şi întărească relaţiile militare.

