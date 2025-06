„I-am eliminat pe liderii lor militari superiori. I-am eliminat pe tehnicienii lor seniori care conduc cursa pentru construirea de arme atomice ce ne-ar amenința pe noi, dar nu numai pe noi. Am făcut toate acestea și multe altele. Dar suntem conștienți și de faptul că mai sunt multe de făcut. Așa că ne pregătim. Am deschis calea către Teheran, iar piloții noștri de deasupra cerului Teheranului vor da regimului lovituri pe care nici nu și le pot imagina. Și vă pot spune următoarele: avem indicii că liderii de rang înalt din Iran își fac deja bagajele. Ei simt ce urmează. Îți spun eu ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi acționat. Am avut informații că acest regim fără scrupule plănuia să ofere armele nucleare pe care le va dezvolta susținătorilor săi teroriști. Acesta e terorism nuclear pe steroizi. Asta ar amenința întreaga lume. Asta face Israelul cu sprijinul, sprijinul clar al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, al poporului american și al multor altora din lume. Așadar, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu bunăvoința și hotărârea tuturor societăților libere, vom câștiga”, a declarat premierul Israelului.