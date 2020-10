Beatrice Mahler (”Marius Nasta”): Secția ATI este plină. Noiembrie va fi o lună de foc pentru spitalele din România

”La Marius Nasta, secția este complet ocupată, inclusiv zona de triaj. Nu știu ce vom face cu cazurile care vor ajunge în cursul zilei. Secția de Terapie este plină, cazurile sunt severe, situația este cu adevărat îngrijorătoare.

Trebuie să devenim responsabili cu toții, și nu cred că doar la nivel de București, ci la nivel de țară, să stăm acasă dacă dezvoltăm simptome sau dacă știm că suntem contacți și să solicităm testare către medicul de familie și Direcțiilor de Sănătate Publică atunci când dezvoltăm simptome. Este extrem de important să ne autoizolăm și să nu fim vectori ai acestei infecții”, a declarat Mahler.

Medicul a precizat că, dacă până acum s-a reușit gestionarea, ”cu eforturi mari”, a situației, există riscul ca aceasta să scape de sub control în condițiile în care spitalele devin supraaglomerate, iar medicii sunt supuși unor presiuni fizice și psihice enorme.

”Până în acest moment, am reușit să manageriem pacienții, dar eforturile sunt mari și, practic, disponibilizăm fiecare pat și, până se eliberează un pat, fiecare scaun care are acces la oxigen. Este o colaborare extrem de intensă cu Centrul Operativ, care este un adevărat ajutor pentru a manageria aceste cazuri. Nu am avut situații în care să nu avem ajutor din partea colegilor noștri, însă dificultatea gestionării mai ales a cazurilor medii și severe este majoră.

Situația afectează personalul medical, care are și el afecțiuni cronice care se decompensează în condiții de stres major. În septembrie, numărul de concedii medicale la personalul din ”Marius Nasta” a fost dublu față de aceeași lună a anului trecut. Și vă spun cu siguranță că aceste concedii au fost date la persoane care chiar aveau nevoie de acest lucru. Mai mult decât atât, fenomenul de burn-out și consilierea psihologului din ”Marius Nasta” este o activitate care se realizează zilnic. Psihologul este permanent între colegi și încearcă să realizeze ședințe pentru a diminua cât mai mult acest fenomen care, statistic, l-am constatat la valori foarte mari la personalul care lucrează în Covid”, a mai spus Mahler.

Managerul Institutului ”Marius Nasta” a mai transmis că, în condițiile în care vor apărea și cazurile de gripă, toate spitalele vor fi nevoite să primească pacienți Covid în următoarea perioadă.

”Dacă numărul de cazuri în următoarea săptămână va avea aceeași pantă ascendentă pe care am văzut-o în ultimele două săptămâni, există posibilitatea să transformăm absolut toate spitalele în spitale Covid pentru că, până la urmă, trebuie să acorzi asistență pacientului care are cea mai mare nevoie, însă acest lucru va fi extrem de dificil de suportat de către populație la modul general, pentru că avem și pacienți cu boli cronice care au acutizări și managementul va fi extrem de dificil. Să nu uităm de gripă, o altă provocare pe care o așteptăm din luna noiembrie. Cu sigurață va fi o lună noiembrie de foc pentru spitalele din România”, a conchis medicul.