''În urma unui control al Direcției de Sănătate Publică Neamț, specialiștii instituției au dispus suspendarea activității la bazinul pentru copii și la cele două bazine din zona VIP. Apa din cele trei bazine va fi schimbată, iar ulterior vor fi prelevate din nou probe'', au precizat reprezentanții municipalității.
În cazul în care rezultatele vor arăta că apa este conformă standardelor de sănătate publică, bazinele vor fi redeschise.
Nu este prima dată când activitatea de la bazinele ștrandului este suspendată de reprezentanții DSP, din cauza apei neconforme, însă de fiecare dată, după ce a fost schimbată apa, accesul a fost redeschis.
Bazine închise la Ștrandul Piatra-Neamț, după controalele DSP. Neregulile descoperite
Alertă în Piatra Neamț! Mai multe bazine pentru copii, dar și cele din zona VIP a Ștrandului Piatra-Neamț sunt, închise începând de vineri, din cauza apei neconforme. Decizia a fost luată de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică (DSP) și anunțată de primărie. Aceasta nu este însă singura problemă din județ. Apa din mai multe fântâni din Neamț nu mai este bună de băut în urma inundaţiilor de la sfârşitul lunii iulie, a anunţat Prefectura.
