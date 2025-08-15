''În urma unui control al Direcției de Sănătate Publică Neamț, specialiștii instituției au dispus suspendarea activității la bazinul pentru copii și la cele două bazine din zona VIP. Apa din cele trei bazine va fi schimbată, iar ulterior vor fi prelevate din nou probe'', au precizat reprezentanții municipalității.



În cazul în care rezultatele vor arăta că apa este conformă standardelor de sănătate publică, bazinele vor fi redeschise.



Nu este prima dată când activitatea de la bazinele ștrandului este suspendată de reprezentanții DSP, din cauza apei neconforme, însă de fiecare dată, după ce a fost schimbată apa, accesul a fost redeschis.