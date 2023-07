Băuturi energizante naturale care nu prezintă efecte secundare. Energizantele sunt băuturi fără alcool care conțin anumiți stimulenți, cum ar fi cafeina sau taurina, precum și zaharuri care te ajută să combați oboseala.

Dar sunt aceste energizante benefice pentru sănătatea ta? În acest articol, îți vom oferi alternative de băuturi energizante naturale care nu prezintă efecte secundare.

Nucă de cocos și spirulină

Ingrediente:

500 ml apă de cocos

1 capsulă de pudră de spirulină (le găsești la plafar, în farmacii și chiar și în supermarketuri. Gramajul este trecut pe capsulă).

Instrucțiuni:

Pune apa de cocos în sticla din care vrei să bei. Adaugă pudra de spirulină și agită sticla. Este o băutură foarte energizantă, întrucât apa de cocos este bogată în potasiu, iar spirulina conține magneziu, aminoacizi esențiali și vitamina B (B1, B2 și B6).

Portocale și semințe de in

Ingrediente:

Zeama de la două portocale

2 linguri de ulei din semințe de in

Instrucțiuni:

Mai întâi, stoarce zeama de la două portocale. Apoi amestecă zeama de portocale cu cele două linguri de ulei din semințe de in. Amestecul trebuie să fie omogen. Pune-l apoi în frigider pentru zece minute dacă vrei să-l bei rece. Această băutură este foarte bogată în magneziu, potasiu și vitamina C. Uleiul din semințe de in scade nivelul zahărului conținut de portocale din sânge, motiv pentru care este nemaipomenit pentru sănătatea ta.

Banană și spanac

Ingrediente:

1 banană

3 frunze de spanac

1 pahar de apă rece

Instrucțiuni:

Spală foarte bine spanacul. Curăță banana de coajă și pune-o în blender împreună cu spanacul și cu un pahar de apă rece. Încearcă să obții un suc omogen. Dacă vrei, poți să adaugi câteva cuburi de gheață și o linguriță de miere. Această băutură conține o cantitate considerabilă de potasiu, fosfor și magneziu.

