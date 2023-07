Un elev în vârstă de 17 ani, venit la o şcoală de vară a uneia dintre universităţile din Iaşi, a murit după ce a fumat foarte mult şi a consumat patru doze cu băutură energizantă.

"Este absolut regretabil ca la 17 ani, unui copil, unui tânăr cu viitorul în devenire, un astfel de eveniment să îi curme destinul. Pe data de 8 iulie, dimineaţă, la orele 03,04, în una din camerele de cămin colegii au observat că unui alt licean de la şcoala de vară i s-a făcut rău. A încercat unul din ele să facă manevre de resuscitare, având cunoştinţe în acest sens, ceea ce e lăudabil. Au sunat la Serviciul 112 şi a venit ambulanţa. La rândul lor, specialiştii au încercat manevrele de resuscitare, dar din păcate au constatat decesul. Tânărul avea 17 ani şi era dintr-o comună din judeţul Iaşi. Cauzele decesului sunt stabilite de Medicina Legală, dar certificatul medico-legal se transmite familiei acestuia, nu universităţii", a spus rectorul Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, Tudorel Toader, citat de Agerpres.

Citește și: Cele 6 alimente de care ar trebui să fugi dacă ai probleme cu inima. Îți agraveaza boala și îngustează vasele de sânge

În cursul zilei de joi, coordonatorul SMURD Iaşi, Diana Cimpoeşu, a declarat că băiatul a fost găsit de echipajul medical în fibrilaţie ventriculară, după ce iniţial a suferit stop cardio-respirator. Ulterior manevrelor de resuscitare făcute timp de o oră, a fost declarat decesul tânărului.

Avertismentul specialiștilor cu privire la consumul de băuturi energizante

Cazul a stârnit reacția cunoscutului medic Tudor Ciuhodaru, care a vorbit, în cadrul unei intervenții tv, despre4 pericolele băuturilor energizante:

"Am tras de mai multe ori semnalul de alarmă, apropo de aceste băuturi energizante la tineri. Ele nu ar trebui comercializate la cei sub 18 ani. Există o combinație potențial letală între doze mari de cofeină, taurină și zahăr. În România se vând aproape 24 de milioane de litri de băuturi energizante. Pentru o persoană care nu este obișnuită cu astfel de excitante, i se pot întâmpla tulburări cardio-vasculare multiple: de la creșterea tensiunii arteriale și tulburări. Mai este și conținutul de zahăr, aproape 27 de grame are fiecare băutură energizantă”, a spus Tudor Ciuhodaru.

Pericolele consumului de băuturi energizante, demonstrate prin studii

Băuturile energizante conțin frecvent cantități mari de cafeină și alte substanțe stimulante precum taurina, ginseng, guarana și L-carnitină. Aceste substanțe pot afecta sistemul cardiovascular prin creșterea frecvenței cardiace și a tensiunii arteriale, cu riscul de a declanșa aritmii cardiace și alte probleme de sănătate. De asemenea, băuturile energizante pot induce un nivel ridicat de zahăr și aport de calorii, ceea ce le face nocive pentru cei care își doresc să își mențină greutatea corporală.

Un studiu publicat în revista Mayo Clinic Proceedings a identificat mai multe cazuri de efecte adverse grave ca urmare a consumului de băuturi energizante, pentru care pacienții au necesitat tratament medical. Aceste efecte includ insuficiență renală acută, probleme de respirație, infarct miocardic, accident vascular cerebral, chiar și psihoze și insulte. În unele cazuri, consumul excesiv de băuturi energizante poate duce la deces.

Un alt raport publicat în jurnalul Pediatrics a demonstrat legătura dintre consumul de băuturi energizante și, respectiv, probleme de sănătate la copii și adolescenți, inclusiv tulburări psihice și de somn. Cazul adolescentului care a murit după ce a băut patru doze de băutură energizantă într-o tabără de vară a reamintit o dată în plus riscurile acestor produse. În prezent, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recomandat ca adolescenții și copiii să evite complet consumul de băuturi energizante.

Citește și: 11 lucruri promovate în reclame pe care o persoană inteligentă nu le va cumpăra. Cum să eviți capcanele publicitare care te lasă fără bani