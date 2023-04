Dr. Bhatt a declarat că cel mai bun sfat în ceea ce privește o dietă sănătoasă pentru inimă este o dietă care este relativ săracă în calorii. Excesul de proteine. Cei interesați de sănătate încearcă adesea să aibă o dietă bogată în proteine, în special cei care se antrenează la sala de sport. Cu toate acestea, Dr. Andrew Freeman, director de prevenire cardiovasculară și wellness la National Jewish Health din Denver, Colorado și membru al consiliului de conducere al secțiunii de prevenire a bolilor cardiovasculare din cadrul Colegiului American de Cardiologie, a subliniat că mulți oameni sunt obsedați de consumul de proteine.

Dr. Andrew Freeman a explicat că nu este neobișnuit să vedem oameni care primesc de două ori mai multe proteine decât ar avea nevoie într-o zi, ceea ce poate pune presiune pe rinichi și poate duce la probleme ulterioare, conform Daily Mail. Cantitatea recomandată de proteine este de 0,36 grame pe kilogram de greutate corporală, ceea ce înseamnă că o persoană care cântărește 165 de kilograme ar trebui să consume 60 de grame de proteine pe zi.

Dorind sa creasca aportul de proteine, unele persoane recurg la consumul de carne cu un nivel crescut de grasimi saturate, ceea ce poate creste nivelul lipoproteinelor cu densitate scazuta (LDL), cunoscut si sub numele de colesterolul "rau". Acesta poate sa se depuna pe peretii arterelor si poate duce la afectiuni precum bolile de inima si accidentele vasculare cerebrale. In plus, consumul excesiv de proteine poate duce la neglijarea altor grupe de alimente importante pentru o dieta echilibrata.

Bauturi energizante

Dr. Bhatt a avertizat ca bauturile energizante ar putea avea un efect negativ asupra sanatatii inimii, in afara impactului lor asupra somnului si sanatatii mintale. Din cauza continutului ridicat de zahar si a altor ingrediente stimulante, aceste bauturi pot creste tensiunea arteriala si pot provoca aritmii cardiace, o afectiune in care ritmul cardiac este neregulat sau anormal. Prin urmare, Dr. Bhatt recomanda evitarea bauturilor energizante pentru a pastra o inima sanatoasa.

Dr. Bhatt a avertizat cu privire la consumul de bauturi energizante, plante si suplimente, deoarece acestea pot contine substante care pot duce la aritmii sau tulburari de ritm cardiac. Este recomandat sa se consume alimente reale si sa se evite alimentele procesate. In plus, bauturile energizante pot avea un continut ridicat de calorii si pot contine cantitati semnificative de cofeina sau alte substante care pot declansa ritmuri cardiace anormale, a explicat dr. Bhatt.

O bataie neregulata a inimii, in cazul in care inima ta poate avea senzatia ca bate sau se agita, poate fi un indicator ca inima ta nu functioneaza asa cum ar trebui. Poate fi un semn de boala cardiaca, inclusiv boala coronariana sunt cardiomiopatie (probleme cu muschiul inimii).

Carne rosie

Dr. Bhatt a declarat ca cel mai periculos aliment pentru sanatatea cardiovasculara este carnea rosie. Fara indoiala, carnea rosie creste riscul de boli de inima si, de asemenea, de cancer, a adaugat el. Pe locul doi, dupa tutun, se afla carnea procesata, cum ar fi carnatii, sunca si salamul, care contin cantitati ridicate de calorii, grasimi saturate si sare. Mai mult de jumatate din caloriile din sunca provin din grasimi saturate, care cresc colesterolul rau si cresc riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral.

Există o legătură între sănătatea cardiovasculară și aspecte sofisticate, cum ar fi microbiomul nostru - universul de miliarde de organisme și bacterii care trăiesc în sistemul nostru digestiv. Acestea ar trebui să trăiască acolo, evoluând împreună cu noi în multe cazuri. Totuși, acțiunile noastre pot perturba echilibrul și afecta sănătatea cardiovasculară. Carnea roșie pare să aibă un efect negativ în special prin reacțiile pe care le provoacă în intestin și sistemul digestiv. Carnea procesată creează reacții chimice care produc substanțe nocive pentru sănătatea cardiovasculară, în special atunci când interacționează cu alte organisme și bacterii din tractul nostru digestiv, a subliniat medicul.

In ciuda acestui fapt, carnea rosie este bogata in fier, zinc si alti nutrienti esentiali pentru organism. Unele studii anterioare au sugerat ca eliminarea totala a carnii rosii poate fi daunatoare pentru sanatatea noastra, deoarece poate duce la carente nutritionale.

Alcoolul

Dr. Bhatt a avertizat ca evitarea consumului de alcool este cel mai bun mod de a proteja inima. Exista un mit ca alcoolul este benefic pentru sanatatea cardiovasculara, dar de fapt, acesta este o sursa de calorii goale, lipsite de orice valoare nutritionala. Oamenii nu ar trebui sa creada ca consumul de alcool face ceva bun pentru sanatatea lor. Cercetarile arata ca chiar si consumul moderat de alcool, de exemplu un pahar pe zi, poate creste riscul de fibrilatie atriala - o afectiune de ritm cardiac anormal.

Conform dovezilor stiintifice, consumul de alcool poate creste riscul pentru probleme cardiovasculare, dar nu aduce beneficii. Consumul excesiv de bauturi alcoolice, cum ar fi vinul, whisky-ul sau berea, poate creste riscul pentru hipertensiune arteriala si, in cazuri grave, pentru insuficienta cardiaca. Alcoolul poate stimula secretia hormonului renina, care poate determina ingustarea vaselor de sange, ceea ce conduce la cresterea tensiunii arteriale, a mai explicat medicul.

Mancarea tip fast food

Dr. Bhatt a atras atentia asupra faptului ca alimentele de tip fast-food pot fi daunatoare pentru sanatatea cardiovasculara, intrucat pot interfera cu eficacitatea medicamentelor pacientului. Aceste alimente sunt concepute sa fie delicioase, ceea ce inseamna ca sunt bogate in sare si zahar. Consumul excesiv de sare poate contribui la hipertensiune arteriala. Uneori, atunci cand un medic prescrie un tratament si acesta nu pare sa aiba efect, cauza poate fi prea multa sare in organismul pacientului, care interfereaza cu efectul medicamentelor.

Desert

Trebuie să fiți atenți la adăugarea de zahăr. În special, trebuie evitate zaharurile simple, cum ar fi zahărul alb și alte produse similare, care sunt larg răspândite în alimente precum prăjiturile și fursecurile, dar și în multe tipuri de pâine, care conțin o cantitate mare de zahăr, sare și făină albă. Aceste tipuri de carbohidrați simpli, cum ar fi cei din făina albă, sunt de obicei alimente care cresc riscul de diabet și obezitate, fiind factori de risc pentru bolile de inimă, a conchis medicul.