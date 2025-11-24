Bătrâna de 82 de ani a murit în chinuri, atacată de o haită de câini in satul Plopi, din comuna Bunești-Averești. Potrivit localnicilor, femeia a mers pe o scurtătură în timp ce mergea spre locuința unei rude.

Bătrâna avea în mână o pungă cu pomană primită de la biserică. Primarul comunei a declarat că este oripilat de cele întâmplate și nu înțelege de unde sunt acești câini, atât de flămânzi, încât să atace un om și să mănânce din el.

„Noi nu avem câini fără stăpân în comuna noastră, dar poate le-o fi dat drumul cineva în zonă la noi, cum se mai obișnuiește, din păcate”, a spus edilul.