Guvernul este acuzat de abuz în serviciu de judecători, care spun că alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei reprezintă o obligație legală și nu o opțiune politică.

Între timp, USR și PNL ar dori ca Executivul să organizeze alegerile în luna noiembrie. În schimb, PSD nu pare să fie de acord și ar dori să aibă loc în primăvara anului viitor.

Niciuna dintre tabere, însă, nu își pune problema încălcării legislației în vigoare, care prevede exact termenul până la care deja ar fi trebuit ca aceste alegeri parțiale să aibă loc. Termen care s-a împlinit deja la sfârșitul săptămânii trecute, cele 90 de zile de la demisia lui Nicușor Dan.