Sfantul Proroc Avacum a trait cu 600 de ani inainte de Hristos. A fost fiul lui Asafat, din semintia lui Simeon. A prorocit despre robia Ierusalimului, despre pustiirea bisericii si luarea poporului in robie. Prorocul Avacum a murit cu doi ani inainte de intoarcerea iudeilor din robie. Din Sinaxar aflam ca „odata el a facut fiertura si a dumicat paine in vas si a zis catre cei din casa: "Eu ma duc departe si de voi zabovi, voi sa duceti paine seceratorilor". Acestea zicand, a iesit din casa si i s-a aratat ingerul Domnului pe cale si i-a zis: "Avacume, du pranzul pe care-l ai, lui Daniil in Babilon, in groapa cu lei". Si apucandu-l ingerul Domnului de crestet l-a ridicat de parul capului si l-a dus in Babilon deasupra gropii, in sunetul duhului sau, in departare de doua mii doua sute saizeci si cinci de stadii si a strigat Avacum zicand: "Daniile, Daniile, primeste pranzul pe care ti l-a trimis tie Dumnezeu". Si Daniil a zis: "Ti-ai adus aminte de mine, Dumnezeule si n-ai lasat pe cei ce Te iubesc pe Tine". Si sculandu-se Daniil a mancat. Iar ingerul lui Dumnezeu iarasi a pus pe Avacum la locul lui in pamantul iudaic”.