Bătaie de joc în Prahova: oamenii primesc, în continuare, apă cu porția VIDEO
Drama românilor lăsați fără apă potabilă continuă! Peste o sută de mii de oameni din 14 localități din județele Prahova și Dâmbovița se confruntă cu această problemă de câteva zile. Două sticle de apă de persoană pentru două zile - doar atât spun localnicii că primesc. În plus, autoritățile nici măcar nu au anunțat când se va remedia situația. Și mai grav este că Spitalul din Câmpina nu mai face internări din cauza crizei de apă. Iar școlile și grădinițele au fost închise. Ministra rezist Diana Buzoianu trebuia să meargă ieri în Câmpina, dar până la urmă... i-a fost mai comod să participe online.