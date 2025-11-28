Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 27 noiembrie 2025, în jurul orei 07:50, în prezența unui martor. Amenințările au ajuns ulterior la urechile femeii, provocându-i teamă, pe fondul unui conflict mai vechi dintre cei doi.

Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Covasna l-au depistat pe bărbat în localitatea unde locuiește victima. Asupra sa au găsit o sticlă de un litru plină cu carburant auto, două cuțite și o brichetă – obiecte ce ar fi putut fi folosite pentru a pune în aplicare amenințările.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, însă ulterior procurorii au decis că măsura arestului preventiv nu poate fi aplicată în acest caz. Fapta pentru care este cercetat, respectiv infracțiunea de amenințare, este sancționată de lege cu închisoare între trei luni și un an sau amendă. Pentru a solicita arestarea preventivă, legea prevede că infracțiunea trebuie să aibă un cuantum maxim al pedepsei de cel puțin cinci ani – criteriu care nu este îndeplinit.

Astfel, anchetatorii au dispus plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care acesta este obligat să respecte condițiile impuse de procurori.