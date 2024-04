Agenția de știri de stat TASS a citat Ministerul pentru Situații de Urgență care a declarat că până la 4.000 de case care găzduiesc 10.000 de locuitori dintr-o zonă suburbană din Orsk, care are o populație totală de aproximativ 230.000 de locuitori, ar putea fi inundate în urma ruperii barajului.

Serviciile locale de urgență au declarat într-un comunicat că lucrează pentru a evacua locuitorii și a consolida barajul din Orsk, care se află la aproximativ 1.800 km est de Moscova, la granița cu Kazahstanul. Presa rusă a relatat că autoritățile locale au înființat șase puncte de evacuare pentru rezidenți.

Imagini neverificate care circulă pe aplicația de mesagerie Telegram păreau să arate cum apa țâșnește printr-o spărtură într-un baraj de pământ de mică înălțime.

În regiunea Orenburg a fost declarată stare de urgență, a anunțat Ministerul pentru Situații de Urgență, iar personalul ministerului a ajutat 3.500 de persoane afectate de inundații la nivel național în ultimele zile.

Almost 11,000 people are being evacuated from the flood zone in Orsk of Orenburg region.

Medical workers, food and sleeping places are organised in temporary accommodation centers pic.twitter.com/x60sd13lIo